Emekli sendikaları kapatılacak mı?

Yargıtay, İstinaf Mahkemesi’nin verdiği “emekliler sendika kurabilir” kararını bozdu ve mahkemeye geri gönderdi. 30 Nisan’da son karara varacak mahkeme öncesi emekliler eylemdeydi

Tüm Emekli Sen, 27 Nisan Salı günü 115 şube ve temsilciliğiyle sendikanın kapatılmasına karşı meydanlara çıktı. Kadıköy Atatürk Anıtı önünde yapılmak istenen basın açıklamasına ise, pandemi yasakları gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Emekliler açıklamayı Kadıköy Eğitim-Sen binasında yaptı.

Eylem çağrısında “Emekli Sendikaları 30 Nisan’da kapatılmak isteniyor. Neden mi? Yasalarda, ‘emekliler sendika kurabilir’ hükmü yokmuş. Yalnız işverenler ve çalışanlar sendika kurabiliyormuş. Yasalarda, ‘emekliler sendika kuramaz’ hükmü de yok. Dört ayrı uluslararası sözleşmede imzanız var; ‘Herkes sendika kurabilir, sendikalara üye olabilir’ diye. Üstelik, Anayasanın 90. maddesi; anlaşmazlık durumunda, ‘uluslararası sözleşmeler geçerlidir’ diyor.” diyen emekliler adına açıklamayı Tüm Emekli Sen Kadıköy Şube Başkanı Hıdır Kurtulmuş okudu. Kurtulmuş süreci şöyle özetledi: “Hukukun bir baskı aracı olarak kullanılması, sendikamız Tüm Emekliler Sendikasının, kurulduğu günden beri karşılaştığı bir sorundur. 20 Şubat 2017’de kuruluş evraklarını Ankara Valiliğine verdiğimiz halde Valilik keyfi bir tutumla, bu başvuruyu reddetmiş ancak yaşanan mahkeme sürecinden sonra sendikamıza kütük numarası verilmiştir. Başvuru konusunda mahkemenin lehimize verdiği karara rağmen Valilik, 34. İş Mahkemesi nezdinde kapatılma istemli dava açmış, İş Mahkemesinin aleyhimize verdiği karar ise İstinaf Mahkemesine taşınmış ve İstinaf Mahkemesi kapatma kararını bozarak “Emeklilerin sendika kurma hakkı olduğundan” hareketle lehimize sonuçlandırmıştır. Yargıtay bozma kararı vererek dosyayı yeniden görüşmesi için İstinaf Mahkemesine geri göndermiştir. Buna ilişkin mahkeme 30 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’da görülecektir. Yargıtayın verdiği bozma kararı, açıkça idarenin isteğinin hukukun üstünde olduğunun ve Uluslararası sözleşme ve hukukun tanınmadığının açık bir göstergesidir. Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır.”