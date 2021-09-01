Emek ve Demokrasi Güçleri Kadıköy'de: Barış yaşatır

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kadıköy İskele Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi.

Emek ve Demokrasi Güçleri çatısı altında bir araya gelen örgüt, parti, kurum ve kuruluş1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış taleplerini haykırdı. Yurdun dört bir yanında düzenlenen eylem, etkinlik ve mitinglerde ”Savaşlar öldürür, barış yaşatır” mesajı verildi. Bu etkinliklerden biri de Kadıköy'de gerçekleşti. Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleşen eylemde "Ayrımcılığa karşı eşitlik, savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı kardeşlik" partı açan kitle, "İş, barış, özgürlük", "Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği", "Afganistan halkı yalnız değildir", "Barış için ısrar ediyoruz", Biji aşiti" yazılı Kürtçe ve Türkçe dövizler taşındı.

Aralarında HDP, Emek Partisi, Halkevleri, ESP, SODAV, SYKP'nin de bulunduğu çok sayıda siyasi partinin katıldığı eylemde sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "Karanlığa teslim olmayacağız", "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" sloganı atıldı.

"Barış Yaşatır" mesajının verildiği eylemde basın açıklamasını Emek Partisi Şişli İlçe Başkanı Alişan Doğan okudu.

"Emperyalizmin bölgemizde tetikçiliğini yapan ülkenin egemenleri, AKP-MHP ittifakı, Saray rejimi, ekonomik, siyasal krizlerle sarsılan iktidarını devam ettirebilmek için ABD’nin taşeronluğunda savaş ve işgal politikalarını derinleştirecek adımlar atıyor" diyen Doğan, "Bu savaş ve işgal politikalarının sorumluluğunu, Meclis'te savaş tezkerelerine evet diyen tüm düzen partileri de paylaşıyor" dedi.

Irkçılığın körüklendiğini, mültecileşen milyonların ucuz işgücü olarak iliğine kadar sömürüldüğünü, vurgulayan Doğan, "Emekçilerin, halkın sisteme karşı; işsizliğe, sömürüye, güvencesizliğe, geleceksizliğe karşı biriken öfkesinin, yine kendisi gibi ezilen sömürülen, tecavüze uğrayan, köle muamelesi reva görülen mültecilere yönelmesi için uğraşıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

“YOKSULLUĞA KARŞI YAŞAMI SAVUNMALIYIZ”

Açıklama şöyle devam etti:"Aynı fabrikada, aynı tezgahta, aynı işyerinde birlikte sömürüldüğümüz mülteci kardeşlerimize yönelik ırkçı saldırıların tam karşısında olduğumuzu her yerde mültecilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu, olacağımızı yineliyoruz.

Emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin paylaşım kavgalarının bizi bölmesine izin vermeyelim. Suriyeli-Afgan deniliyor, bölünüyoruz. Kürt-Türk deniliyor bölünüyoruz. Alevi-Sünni deniliyor bölünüyoruz. Egemenlerden, sermayeden ve onun savaşçı politikalarından ayrılmadan, kendimiz için örgütlenmedikçe, kendimiz için mücadele etmedikçe her kavganın, her savaşın kaybedeni biz olacağız."

Barış içinde çözülemeyecek hiç bir sorunun olmadığının vurgulandığı açıklamada "Savaşa, ölüme, yoksulluğa karşı; barışı, yaşamı, demokrasiyi savunmalıyız. Ortadoğu'yu kana bulayanlara, insanlığı savaş batağına sürükleyenlere karşı ortak mücadele etmeliyiz" çağrısı yapıldı