İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköylülerle buluşuyor

4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek buluşma Kadıköy Belediye’nin Hasanpaşa’daki binası önünde olacak. Saat 15.00’de gerçekleşecek buluşmaya tüm Kadıköylüler davetli.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy ziyareti üzerine konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "Ekrem başkanımızı 31 Mart seçimleri öncesi Kadıköy’de misafir etmiştik. Kadıköylüler o gün başkanımızı büyük bir sevgi ve coşku ile karşılamıştı. Kadıköy seçim sonuçları da bunun kanıtı. İstanbul'u güzel bir gelecek bekliyor. Her şey çok güzel olacak. Bu kente huzur ve kardeşlik hakim olacak. Bunun için hep beraber tüm gücümüzle çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile belediye binamız önünde kucaklaşacağız. Tüm Kadıköylüleri bu kucaklaşmaya davet ediyorum. “dedi