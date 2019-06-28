Ekrem İmamoğlu: “İstanbul’u birlikte ayağa kaldıracağız”

Mazbatasını alarak göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Birlikte İstanbul’u ayağa kaldıracağız. 16 milyon İstanbullu için çalışan her İBB çalışanının yeri başımın üstünde. İsraf bitecek, tasarruf başlayacak” dedi.

23 Haziran seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Saraçhane’yi dolduran on binlerce vatandaşın sevgi gösterileri ve coşkuyla karşıladığı İmamoğlu, seçim otobüsünün üzerinden İstanbullulara seslendi.

“SAATİ 23 HAZİRAN’DA MİLLET ÇALIŞTIRDI”

Birçok TV ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan konuşmasında, bugünün demokrasi ve İstanbul’un bayramı olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu: “Hep birlikte çok güzel işler başaracağımızın müjdecisi olan bugün İstanbul’a hayırlı olsun. 31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi, ama durdurmak istedikleri saati 23 Haziran’da millet çalıştırdı. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini hiç kimse ama hiç kimse yok sayamaz. Milletin iradesine ve milletin emanetini iade etmeye çalışırsanız, millette öyle bir karar alır ki, bunun önünde hiç kimse ama hiç kimse duramaz. Sizler bunu, İstanbul bunu ispat etti” dedi.

“16 MİLYON İSTANBULLUYA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul size öyle bir ders veriyorum ki, 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu’na teslim ediyor. Millet İstanbullu bir avuç insana demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana öyle bir ders verdi ki, ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Demokrasi’ dedi. İstanbul bu millete büyük bir özgüven kazandırdı, İstanbullu, ‘Benim adalet duygularımla oynayamazsınız, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi” ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbullu 23 Haziran’da cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil dünyaya şunu gösterdi. Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi değildir, Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır. Sadece bize oy verenler değil, bütün İstanbullular bütün barışçıl duygularıyla, adalete inanan bütün duygularıyla sandığa gitmesi en güzel günü İstanbul’a ve Türkiye’ye yaşatması o bakımdan çok değerli. Ben bu şehrin 16 milyon insanına teşekkür ediyorum. Bu şehirde 16 milyon insanımıza eşit olduğumuz gösterdik. Zengini fakiri eşitiz, eşitlik duygusu çok önemli. Ayrımcılık, Türk, Kürt, Ermeni’si, Rum’u, Yahudi’si herkes eşit, milletçe biriz biz biriz. Kıymetli dostlar Sünni’si, Alevi’si hep bir aradayız. Hristiyan’ı, Musevi’si birlikte mutlu olacağız, birlikte bu kente mutluluk yaşatacağız. 16 milyon bütün hemşerilerimi 16 milyon vatansever olarak bu millet, bu devlet için her zaman hizmeti en önemli karakter biliriz. Bunun mücadelesini verdik. 23 Haziran bir kez daha bu şekilde İstanbulluya büyük bir mesaj vermiştir. Çok kıymetli oylarını alsak da almasak da eşit vatandaş olarak hepsine gururla hizmet sunacağım.”

Seçim sürecine destek vererek demokrasiye katkı sunan bütün siyasi partilere, iş insanlarına, sanatçılara, kadınlara, çocuklara, gençlere ve geçmişte İstanbul’a hizmet edenlere ayrı ayrı teşekkür eden İmamoğlu, İstanbul gönüllülüğü kavramının seçimle kalmayacağını vurguladı ve tüm İstanbulluları gönüllü olmaya davet etti.

“İSRAF BİTECEK TASARRUF BAŞLAYACAK”

Kendisini bu şehrin insanlarına adayarak İstanbullular için gece gündüz çalışacağına söz veren Ekrem İmamoğlu, “Size söz verdiğim gibi İstanbul’da israf bitecek, tasarruf başlayacak. Gelir adaleti başlayacak, hakça, hukuka uygun eşit bir şekilde İstanbul’un nimetlerini 16 milyon insana paylaştıracağım. Biliyorum benim sefer görev emrim çıktı. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Hiçbir lüksümüz yok, gece gündüz çalışmamız lazım, seçim bitti. Yaptığımız İstanbul buluşmasıyla artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. Çözüm üreteceğiz, İstanbul’a herkesin gönül vermesini istiyorum. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul’da benimle beraber çalışmaya hazır mıyız? Birlikte İstanbul’u ayağa kaldıracağız. İş insanlarına mali anlamda hazır olan iş insanlarına sesleniyorum. İlk etapta başta kreş kampanyamız olmak üzere çocuklara ve sosyal anlamdaki birçok projemize eşlik etmelerini bekliyorum. İstanbul’un her kesimini bu süreçte seferberliğe davet ediyorum” diye konuştu.

“KORNA ÇALMAYACAĞIZ ÇÖP ATMAYACAĞIZ”

“Biz bu şehrin inançlarını, kurucu değerlerini, hep birlikte var edeceğiz. Şehrin her kesimin insanlarına saygınlık kazandıracağız. Göreceksiniz başka bir mutluluk sevgi, saygı ve huzur ortamı inşa edeceğiz” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti;

“Bütün İstanbul’a sesleniyorum bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Yolda giderken arabadan camdan dışarıya çöp atmayacağız, atanları uyaracağız. İstanbul’u hep birlikte temiz tutacağız. Yaya geçidinde yaya gördüğümüzde ona araçlar ve şoförler yol verecek, uygar bir şehir olacağız. Otobüste metroda yaşlı bir hemşerimizi gördüğümüzde hamileye, engelliye yol vereceğiz. Kibar İstanbullular olacağız, uygar İstanbullular olacağız, bize yakışanı yapacağız. Bu şehir de her yönüyle başka bir dönem başlatıyoruz. Biz bu şehrin her anının sizinle paylaşacağız. Şeffaf katılımcı bir İstanbul olacağız. Hiç kimseyi dışarda bırakmayacağız. İstanbul adil bir kent olacak, hızlıca hizmet üretecek.”

“LİYAKATLE ÇALIŞANIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

“İşine sahip alın teri döken, bu şehir için çalışan kişiye partiye değil, 16 milyon İstanbullu için çalışan her büyükşehir belediye çalışanını yeri başımın üstünde. Ama başka öncelikleri olan varsa iş hukukuna, ahlakına göre davranmıyorsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz” ifadelerini kullanan İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ARTIK ADALET VAR”

“Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız. Bu şehirde biz onlar diye bir ayrım olmayacak. Biz bu şehrin 16 milyon insanını rengi ahengi olarak görüyoruz. Biz bu şehirde kaynakları adil dağıtmaya geliyoruz. Bu şehir hoşgörü şehri olacak, herkesi içine katan. Seçimin kazanını biz ya da buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye’dir. Biz bu şehrin yaşayanlarını barıştıracağız. Siyasette kirli dili yok edeceğiz. Partizanlığı bu binalardan söküp atacağız. Artık liyakat var, adalet var.”

“ÇALIŞACAĞIZ VE BAŞARACAĞIZ”

İstanbulluların sevgisiyle aşamayacakları engel olmadığının altını çizen Ekrem İmamoğlu, vatandaşların artık hizmet beklediğini bildiğini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: “Çalışacağız ve başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Allah şahit çok çalışacağım. Benimle gurur duyacağınız işler yapacağız. Bize hatamız olduğunda lütfen bizi uyarın, bize önerilerinizi yollayın, bizi yalnız bırakmayın. Bizi eleştirin, bizim arkamızda başka işler çevirenler varsa onlardan da bizi koruyun. Bu şehir bu millet hizmet bekliyor. Partilere değil, İstanbul’a hizmet etmeye geliyoruz. Onların sevgisi, onların güzel duyguları her sabah kalktığımızda bizi şarj edecek, güne enerjik başlayacağız. Bu şehrin güzel renkleriyle, çok güzel işler başaracağız. Kendimi burada bulunan bulunmayan 16 milyon İstanbulluya emanet ediyorum. Sizlerle beraber çok büyük işler başaracağız, sizleri de Allah’a emanet ediyorum.”