Ekrem İmamoğlu İstanbullularla buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 Nisan Pazar günü Maltepe’de İstanbullularla buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21Nisan Pazar günü Maltepe'de İstanbullularla buluşuyor. Maltepe Sahil'de saat 14.00'de yapılacak buluşmaya herkes davetli.

Ekrem İmamoğlu’nun basın sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”nın detaylarını basın mensupları ile paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kokteyl Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında, “Seçimi kazandıktan sonra bir kutlama yapmayacağız” ifadesini hatırlattı. Ongun, “Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir seçim kutlaması değil, ama başkanımızın ‘İstanbul İttifakı’ diye tanımladığı, tüm İstanbulluların kucaklaşacağı, birlikte eğleneceği bir buluşma düzenliyoruz. “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” olarak adlandırdığımız bu büyük buluşma, Maltepe Miting Alanında, bu Pazar günü saat 14:00’te yapılacak” dedi.

TÜRK BAYRAKLARI GETİRİN

Ekrem İmamoğlu’nun tüm İstanbulluları seçimlerin atmosferinden kurtulmak ve birlikte eğlenmek üzere, çocukları, büyükleri ve anne-babalarıyla Pazar günü Maltepe’deki dolgu alanında bulunan miting alanına beklediğini kaydeden Ongun açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tüm İstanbullulardan tek bir talebimiz var. Hiçbir siyasi partinin sembolünü, bayrağını, rozetini flamasını lütfen getirmeyin. Herkes sadece Türk Bayrakları ile alana gelsin. Zaten alanda da belediyemize bağlı görevliler sadece Türk Bayrağı dağıtıyor olacak. Buluşmaya İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlarını, her ilçe belediyesinin meclis üyelerini, İstanbul’daki kaymakamlarımızı, kamı kuruluşlarının yöneticilerini, istisnasız tüm partilerin il ve ilçe başkanlarını davet ediyoruz.”

“İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” organizasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ve çalışmakta oldukları özel şirketler aracılığı ile yapılacağını kaydeden Ongun, buluşmanın güvenliğinin de başta İstanbul Valiliği olmak üzere emniyet müdürlüğü ve İBB zabıta ekipleri tarafından sağlanacağını söyledi.