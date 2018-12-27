Ekrem İmamoğlu: İstanbul kazanacak

İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''İstanbul ihanet edilmemesi gereken, korunması gereken bir kenttir'' dedi. İmamoğlu ise yaptığı konuşmada ''İstanbul Ankara'dan yönetilemez" diyerek, kentin temel sorunlarını çözeceğini söyledi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı düzenledi. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

Kadıköylülerin de kitlesel olarak katıldığı toplantı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşması ile başladı.

"İSTANBUL'U BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Canan Kaftancıoğlu şunları söyledi.

"Hepimizin güzel yarınlarının ilk gününe hoş geldiniz. 11 aydır ne inancımızdan ne de İstanbul'u İstanbullularla kurtarmaktan vazgeçmedik. Adayımız sensin dedik, çünkü adayımız gökyüzüne baktığında gökdelenler değil yıldızlar görmek isteyen biriydi.

Herşeyden önce bu şehirde insanca ve hakça yaşamayı hak ediyoruz. Yerel yönetim demek halkla birlik olmak demek, benim değil bizim doğrularımız demek. benim isteklerim değil, halkın istekleri demek. İstanbul'u hep birlikte yöneceğiz ama önce bu şehri hep birlikte kurtaracağız.

Birleşerek büyüyecek ve bu hikayenin kahramanın koskoca bir şehir olduğunu herkese göstereceğiz. Karanlığı çağıranlara karşı elinde ışık tutanların, korkuyu salanların karşısında korkusuz yürüyenlerin seçimi için yola çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda biz değil, umut, barış, kardeşlik, bir kent, bir şehir kısacası İstanbul kazanacak"

Canan Kaftancıoğlu’nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal konuşmasına İstanbul’un sıradan bir kent olmadığının altını çizerek başladı.

“İSTANBUL KORUNMASI GEREKEN KENTTİR”

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul'u yönetmek sıradan bir yönetim değildir. İstanbul'u yönetmek için bilgi, deneyim, irade lazım. Üçü kimde var Ekrem İmamoğlu'nda var. Bizim bu kararımız sıradan bir karar değildir, çünkü biz İstanbul'un ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İstanbul'u yönetmek deneyim, bilgi, birikim ister.

İstanbul üniversitelerin, sanatın, medyanın merkezidir. Kültürün ve sanatın da merkezidir.

Yönetenlerin biz sana ihanet ettik itirafında bulunduğu bir İstanbul. Bunu yapan İstanbul'un ruhudur. İstanbul korunması gereken bir kenttir.

İstanbul Türkiye'nin dinamosu olan bir kenttir. Pek çok ülkeden büyüktür. Ekonominin can damarıdır. İstanbul'u yönetmek için bilgiye, birikime ve deneyime ihtiyaç var

Çalışanların gününün büyük çoğunluğunu trafikte geçirdiği bir kenttir İstanbul. İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını yollarda değil, işlerinde geçirmelidir. İstanbul aynı zamanda tarihi doğası yağmalanan bir kenttir. Bunu düzeltmek zorundayız. Bu tarihi bir görevdir. Bunu üstlenen kişinin büyük sorumluluğu var.

Bütün sorunları çözebilir miyiz elbette çözebiliriz. Eğer bilginiz varsa, İstanbul'u biliyorsanız yapabilirsiniz.

Geçen ay Viyana'daydım. Dedim ki İstanbul başkanı olsaydınız ne yapardınız? Dedi ki bir "İstanbul'un tarihi mirasını ortaya çıkarır, ikincisi trafik sorununu çözerim" dedi. İstanbul'u yönetecek kişinin bütün bu sorunları çözebilmesi gerek

Ekrem İmamoğlu yapabilir mi? İmamoğlu Beylikdüzü'nün tepesine kırlangıç oturtan, yedi rengi getiren başkanımız. Ekrem İmamoğlu bütün bunları başaracak bir arkadaşımız.

“EĞER KUL HAKKI YEMEZSENİZ, İSTANBUL'UN SERMAYESİ VARDIR”

Peki bütçe var mı var? Eğer kul hakkı yemezseniz, İstanbul'un sermayesi vardır, İstanbul'un gücü vardır. Dolayısıyla bunu Ekrem İmamoğlu büyük bir yetkinlikle bunu yerine getirecektir. Üreten ve istihdam yaratan bir belediyecilik.

Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun Beylikdüzü'ne bakın. Belediyecilik üretmek ve istihdam yapmak demektir.

Binlerce evladımız işim yok diye ortalıkta gezmeyecek. İstanbul'u yönetecek olanların böyle bir zorunluluğu var. Zaman zaman eleştirirler Kadıköy'ü, Beylikdüzü'nü Sarıyer'i... Oralarda oturanlar İstanbul'un kaymak tabakası diye. İyi de kardeşim 25 yıldır yönetiyorsun İstanbul'u İstanbul'un her yerini kaymak tabaka yapsana. İmamoğlu bütün İstanbul'u yaşanabilir hale getirecektir.

Sayın İmamoğlu projelerini, yapacaklarını anlatacaktır. İki şey istiyorum ben bir, belediye başkanı seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin. Kentin bütün nimetlerinden herkes eşit faydalanacak. Yoksul mahallelerde oturan anne de çocuğunu güven içinde bırakabileceği bir kreş ister. Bir de harcadığınız her kuruşun hesabını halka vereceksin. Bunu da İmamoğlu yapıyor.

Sayın Ekrem İmamoğlu size inanıyoruz ve size güveniyoruz. Çok kısa sürede, 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına eminim. Bütün İstanbul'un "İşte benim belediye başkanım" diyeceğine eminim

İMAMOĞLU: ZAFERE ULAŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu ise özetle konuştu

''Bugün tarihi bir gün. Bugün burada hep birlikte bir tarihi yolculuğa çıkıyoruz sonunda zafere ulaşacağız. Bu yolculuğun sonunda kazanan İstanbul olacaktır. Beni bu onurlu göreve layık gören tüm CHP'lilere İstanbul'daki tüm ilçe örgütlerine belediye başkanlarına partimin yöneticilerine ve genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na en içten şükranlarımı sunuyorum. Aileme ve büyük ailem Beylikdüzü halkına teşekkür ediyorum.

İstanbul Belediye Başkanlığı'na adayım çünkü bu kentin geleceği için değişim zamanın geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul için yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini herkes gibi ben de biliyorum. İstanbul böyle devam edemez yönetilemez. İstanbul bu yolla mutlu olamaz. İstanbul durursa Türkiye durur. İstanbul tek başına bağımsız bir ülke olsaydı dünyanın ilk 25-30 ekonomisinin arasında yerini alırdı. İstanbul Ankara'dan yönetilemez. İstanbul ne yazık ki iradesi bağlı yöneticiler tarafından da yönetilemez yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından da yönetilemez ve yönetilemiyor. İstanbul günü birlik kararlarla da yönetilemez. Bu şehir ancak genç dinamik yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir.

"CESARETİMİ KENTİN İNSANLARINDAN ALIYORUM"

Ben İstanbul'u yeniden küresel iddia sahibi bir kent haline getirmek için adayım. İstanbul'un ekonomisini büyütmek iş olanakları yaratmak için adayım. İstanbul'a yakışır ve yaşanılır bir çevreye kavuşturmak dünyanın yetenekli insanlarını çekecek cazibe merkezi yapmak için adayım. Cesaretimi bu kentin insanlarından alıyorum. Bu şehrin insanlarına inanıyorum. Sizlere gençlere kadınlara emekçilere esnaflara gençlere iş insanlarına en çok da bu şehrin o güzel çocuklarına yürekten inanıyorum.

İstanbul gibi devasa bir kenti yönetmeye talipsem bunun nedeni etrafımda kendiliğinden oluşan ve çığ gibi büyümekte olan İstanbul ittifakıdır İstanbullu hemşehrilerimdir. Bu ittifakın içinde her siyasi görüşten insan var bu ilde yaşayan herkes var. Bu kentin ömrü yollarda geçen çileli insanlarına sesleniyorum 5 yıl sonra karşıma çıksınlar trafikte sayende insan olduğumu hissettim desinler diye adayım. Beylikdüzü'de başardığımı İstanbul'da başaracağım. Benim için halka hizmet etmek Hakk'a hizmet etmektir.

İstanbul ile ilgili 5 hedefimi uzun uzun sizlere anlatacağım. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İstanbul'daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek. İstanbul'da doğru kentsel planlama ile çevre imar deprem sorunlarını çözmek. İstanbul'un işsizlik sorununu çözmek. İstanbul'u çekim merkezine dönüştürmek. İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. 5 temel anlayışla yapacağım. Kent anayasası ile yeni bir mutabakat belgesi ile insana saygıyla demokratik katılımla inovasyonla yaşam kalitesi önceliğiyle. Belediyecilik insanı mutlu etme zanaatidir. Neden kent anayasası diyoruz. İstanbul ne yazık ki yolunu yörüngesini hikayesini yitirdi. İstanbul nereye gittiğini bilmiyor yol haritası yok. Kente ihanet ettik diyorlar. Nüfusun nereye gideceğini kimse tahmin edemiyor. Kente ihanet edilmesin uzun vadeli stratejik kararlar ortak akılla alınsın dediğim dedik olmasın istiyoruz. İstanbul'un 2050 hedefini bilelim. İstanbul Ankara'dan asla yönetilemez diyorum. Çok sevdiğimiz iki duygudan bahsedeceğim kente özen ve insana saygı.

Kıymetli İstanbulllular tam 94 gün sonra oy kabinine girecek perdeyi çekecek ve İstanbul'un bir sonraki belediye başkanını seçme şansına sahip olacaksınız. O gün kendinize 3 basit soru sormanızı istiyorum.

Bu şehri gerçekten kim daha iyi yönetebilir?

Bu şehir daha iyi nasıl yönetilir?

Bu şehir nereden yönetilsin?

Ayrımcılık yapmaksızın bir yönetim olursa bu kentin insanları kendilerini çok değerli bir yurttaş hissederler. Ben demeyen biz diyebilen bir anlayış. Dostlarım ailelere destek vermeyi vaadediyorum üniversiteli gençleri desteklemeyi vaad ediyorum yoksul insanlarımıza sonsuz saygı göstermeyi vaad ediyorum. Dostlarım kentte yaşayan herkese adil fırsat sunmak... Göreve geldiğim gün bu şehirde yaşayan herkese eşit fırsatlar tanıyacağımızı bilmenizi istiyorum.

İstanbul'a demokratik katılımcı yeni nesil belediyecilik vaadediyoruz. İstanbul'un toplumsal kültürel çeşitliliğini koruyup birlikte karar alan bir masa kuran... İstanbul'u İstanbullularla birlikte İstanbul'dan yönetmenin sözünü veriyorum size. Mahalle meclisleri kuracağız güzel muhtarlarımızı işin içine katmayı vaadediyorum. Dünyanın merkezi olması özelliğini kazanacaktır bizler sayesinde. Sürdürülebilirlik ve inovasyon diyoruz. Küresel İstanbul Akademisi ve İstanbul Kent Enstitüleri gibi kurumları kuracağız. İnsanları mutlu etmek temel öncelik olacak. Trafik kaosu bu kentin kaderi olamaz. Benim hayalim mutlu ve özgür İstanbul işsizliğin kalmadığı bir İstanbul.

Değerli genel başkanım iki konuda sizlerin huzurunuzda söz vermek istiyorum. Birincisi İBB Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime seslenmiyorum hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız. İkincisi belediyelerimize talimat verdiniz asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak ilan ettiniz bunu göreve geldiğimiz ilk gün yerine getirmenin sözünü huzurunuzda söz veriyorum 3 aylık kayıplarını da söz veriyorum sayın genel başkanım. İstanbul'u küresel çekim merkezi yapmak mümkün. Bugüne kadar başardık İstanbulluların adayıyım. Biz kazandığımız zaman İstanbul kazanacak yerel irade kazanmış olacak. Bu yolculuğun nihai kazananı sizler olacaksınız. Sevgili gençler sizleri yanımda istiyorum. Gençleri yanımızda istiyoruz. Değerli kadınlar İstanbul kadın dostu kent olacak. İstanbul kenti kadınlar için güvenli bir kent haline gelecek. İstanbul'un geleceğini kadınlar tasarlayacak kadınlar ayağa kalkacak. Kadınların emeğine inancına ve değiştirici gücüne çok inanıyorum. Çok ama çok çalışacağız kazanacağız. Birlikte çalışacağız hep birlikte tarih yazacağız.