Ekrem İmamoğlu: Bu şehirde demokrasiyi tamir ettiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını tarihi bir farkla tekrar kazanan Ekrem İmamoğlu, “Bu şehirde bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. Aklı varsa o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz“ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını tarihi bir farkla tekrar kazanan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim zaferini yıllarca belediye başkanı olarak görev yaptığı Beylikdüzü halkıyla kutladı. Konuşmasının başında alandaki herkesten, yanında bulunan kişinin elini tutmasını ve havaya kaldırmasını isteyen İmamoğlu, ‘‘Toplumu barıştırmaya, kucaklaştırmaya geliyoruz. Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak, adaletsizlikleri de tamir edecek, göreceksiniz. Ben, milletimize ve demokrasi anlayışlarına inanıyorum.’’ dedi.

CHP İstanbul İl Merkezi'nde yaptığı konuşmanın ardından Beylikdüzü'ne giden İmamoğlu’nu bekleyen on binlerce vatandaş karşıladı. Vatandaşlar, İmamoğlu’nu şarkılar, marşlar söyleyerek ve dans ederek bekledi. İmamoğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsü, konuşmanın yapılacağı Beylikdüzü Konser Alanı’na zorlukla girebildi.

İmamoğlu, konuşmasının başında alandaki herkesten, yanında bulunan kişinin elini tutmasını ve havaya kaldırmasını istedi. ‘‘Tanışmaya, konuşmaya, sohbet etmeye geldik’’ diyen İmamoğlu, ‘‘Birbirimizi sevmeye geldik. Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı.

Benim insanımı çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Etnik kökeninin önem yok. İnsan var, insan. Biz, bu şehrin çocukları için, bu şehrin enerjisi gençleri için, bu şehrin vicdanı kadınları için, bu şehrin beyefendileri için, kısacası herkes için geldik.

Zihninizdeki bütün ön yargıları yıkın. Herkesi kucaklamaya geldik. (‘Hak, hukuk, adalet’ tezahüratları.)’’ şeklinde konuştu.

‘‘NE ALDANACAĞIZ NE ALDATACAĞIZ’’

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Bu şehirde, inançlara saygı için, insanlara sevgiyi, bu topraklarda var olan değerleri, Mevlana’ı, Yunus’u, Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Yok Alevisi Sünnisi. Herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Rum’u, Ermeni’si, Yahudisi, Süryanisi herkesi kucaklayacağız. Bu şehirde adaleti, geleceği inşa edeceğiz. Maneviyatını bilen, milli değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan, her yerde ‘Tam bağımsız Türkiye’ diyen, fikir hür vicdani hür nesiller yetiştireceğiz. Ne aldatacağız ne de aldanacağız.’’

‘‘BU ŞEHİRDE DEMOKRASİYİ TAMİR ETTİNİZ"

‘‘Bu şehrin insanlarına sesleniyorum’’ diyen İmamoğlu, şunları söyledi: ‘‘Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim. Siyaseti ahlakla yapacağım. Çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Bu şehirde bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. Aklı varsa o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Helal olsun size.

Artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam. Size layık olmak için çok çalışacağız.

Sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, Berkay’a, ‘‘Her şey çok güzel olacak’’ diyen Berkay’a, aileme, anneme, babama, kardeşime yürekten teşekkür ediyorum.

Benim ailem, nefes almamı sağlayacak, bana güç katacak. Onlar bana sadece destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır. Hizmet edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdraoğlu’na, ittifakımız İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’e, İl Başkanlarım Canan Kaftancıpoğlu ve Buğra Kavuncu’ya, İstanbul İttifakı’na teşekkür ediyorum.’’

‘‘ARTIK HAK, HUKUK, ADALET VAR"

‘‘Milletimizin iradesini asla sıkıntıya sokmayacağız’’ diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ‘‘Her zaman millet üstündür. Yarından tezi yok, işimize başlayacağız. İstanbul için çok çalışacağız. (‘Ekrem Başkan’ tezahüratı.)

Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da bırakmayın.

İstanbul’da seferberlik başlatacağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım.

Yol arkadaşlığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin. Ekrem İmamoğlu’nun size selamı var deyin. Herkesi kucaklayın. Artık partizanlık bitti. Artık, liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var.

Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak, adaletsizlikleri de tamir edecek, göreceksiniz. Ben, milletimize ve demokrasi anlayışlarına inanıyorum.

Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı’na ve rakibim Sayın Binali Yıldırım’a da çok teşekkür ediyorum. Toplumu barıştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız. Her şeye rağmen bunu başaracağız. Bütün dostlarımıza, komşularımıza o mesajımızı hep beraber söyleyelim: Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel İyi ki varsın İstanbul. Sağlıcakla kalın.’’