Ekrem İmamoğlu: Başaracağız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il ve ilçe yöneticileriyle Kadıköy’de bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’de İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen toplantıda İstanbul il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım kokteyl salonunda düzenlenen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP ve İYİ Parti il, ilçe yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, “ Seçimde tüm gücümüzle Ekrem İmamoğlu’nun Başkanlığı için çalışacağız” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye ve demokrasi için güç birliğinin önemine dikkat çekti.

İl başkanlarının ardından konuşan İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iki partinin ittifakının çok değerli olduğunu ifade ederek siyasi ayrım yapmaksızın, tüm siyasi partilere oy veren insanların da bize oy verebileceğini, vermeleri gerektiğini anlatabiliyor olmamız lazım" dedi.

Yerel seçim sürecinin zor bir süreç olduğunu belirten İmamoğlu şöyle devam etti “Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz. Hak ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da herkesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz. Neredeyse yüzde 60 insan bu kenti terk etmek istiyor. Bu kadim ve güzel kentin tadına varamıyor. Dolayısıyla biz bu sefer başaracağız. Çünkü değişim zamanının geldiğini görüyoruz."