Efsane Ekspres seferlere başladı

“Efsane Ekspres” olarak bilinen Ankara Ekspresi seferlerine yeniden başladı. Tren Söğütlüçeşme ve Bostancı’dan yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ankara Ekspresi”nin seferlerine yeniden başladığını duyurdu. Turhan, Çalışmalar tamamlandığı için bu ekspresin Ankara’dan ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edeceğini bildirdi. Turhan, trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirterek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip bulunduğunu dile getirdi.

Talebin yoğun olması halinde trenin kapasitesinin yataklı vagon ilavesiyle artırılabileceğini söyleyen Turhan; “Ekspres, Ankara ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy’de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak.” dedi.