Eczacılar: "Fiyat artışı bizden kaynaklanmıyor"

Koronavirüs salgını nedeniyle eczanelerde dezenfektan malzemeleri, maskeler ve kolonyalar tükenmiş durumda. Bakanlıklar fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçerken, eczaneler fiyat artışının sebebinin stokçular ve üreticiler olduğunu savunuyor

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve Türkiye’de yayılmaya devam ediyor. Salgının yayılmasıyla birlikte vatandaşlar eczanelere ve marketlere akın ederek virüsten korunmak için hijyen malzemeleri, dezenfektan spreyler, maskeler ve kolonyaları satın almaya başladılar.

İstanbul genelinde birçok market ve eczanede malzemeler tükenirken, bazı yerlerde fiyat artışlarının yaşandığı görüldü. Market ve eczaneler dışında da stok yaparak, toplu olarak fahiş fiyatlara satanlar hakkında da işlem başlatıldı.

İhbar hatları oluşturuldu, denetimler başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada “Bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlere talebin arttığı görülmüştür. Bu talep artışına bağlı olarak bazı firmaların haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaptığına ilişkin şikâyetlerin oluştuğu anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili şikâyetlerin tarafımıza daha hızlı iletilebilmesi ve gerekli denetimlerin en kısa sürede sonuçlanabilmesi için Başkanlığımızca vatandaşlarımızın hizmetine Vergi İletişim Merkezinde yeni bir ihbar hattı (189) kurularak gerekli takip işlemlerine de başlanmıştır” denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yanı sıra fahiş fiyatlarla mücadele etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı (Alo 174 Gıda Hattı) Hazine ve Maliye Bakanlığı (VİMER-189 ihbar hattı), Ticaret Bakanlığı (Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması) da harekete geçti. Ticaret Bakanlığı ayrıca 81 ilde, belediyelerin zabıta ekipleriyle eşgüdümlü olarak tüketicinin korunması için eş zamanlı denetimlere başladı.

Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında 100 bin TL'yi aşan cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca haksız artış uygulayanlar, fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiillerini işledikleri gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezasına da çarptırılabiliyor.

Kadıköy’de ve tüm İstanbul’da normalde 1-2 liraya satılan maskeler şu anda 5 lirayı aşmış durumda. Kolonya ve dezenfektan ürünlerde de benzer bir artış oranı uygulanıyor. Ancak Kadıköy’de konuştuğumuz eczaneler bu artışın kendilerinden değil, üreticiden kaynaklandığını söylüyor.

Kadıköy’de eczacılarla hem fiyat artışının sebeplerini hem Kadıköylülerin eczanelerden en fazla ne satın aldıklarını hem de depolardaki son durumu konuştuk:

“1 yılda yaptığımız satışı 1 günde yaptık”

Şebnem Yüksek: “Çarşamba ve perşembe günü yaklaşık 100 kişiye kolonya ve dezenfektan sattık. Bunların hepsi bitti şu an. Biz stoklu çalışan bir eczane değiliz ve iki günde tüm stok eridi. Genellikle 20-30 yaş arası insanların gelerek alışveriş yaptığını gözlemledim. Bize soran da oluyor ‘Ne almam gerekiyor?’ diye, bilgi istiyorlar, hatta ‘Siz neden maske takmıyorsunuz?’ diyen bile oluyor. Yaklaşık bir yılda yaptığımız satışı bir günde yaptık.”

Sema Cansever: İnsanlar en fazla anti-bakteriyel jel ve kolonya tercih ediyorlar. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Kısıtlı geliyordu zaten ve bir günde bitti. Sadece Perşembe günü 70-80 kişi geldi. Çok iş yapıyoruz ama artık talebi karşılayamıyoruz bile. Depoya sürekli soruyoruz ama orada da kalmamış durumda. Fiyatlar tabii ki arttı ama gelişe göre arttı bunlar. Korona virüsünden kaynaklı fiyata bir ekleme söz konusu değil.

Hakan Yaman: En fazla maske soruyorlar ve onun ardından dezenfektan ve kolonya geliyor. Günde 100’ün üzerinde insan geldi. Gittikçe azaldığını görüyoruz, Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasından sonra daha fazla insan geldi. Depolarda mal kalmadı. Kolonya bitti mesela tamamen. Normalde 10 kişi geliyorsa şimdi 100 kişi geliyor. Fiyatta çok bir artış yok ama duyuyoruz ki arttıranlar oluyor. Normal karımızı koyup satıyoruz biz. Zaten tükendi.

“Fiyat artışı bizden kaynaklanmıyor”

Nuran Daşdan: Stokların tükenmesi bir problem, yenilerinin de ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Daha çok gençler gelerek kolonya, maske, dezenfektan aldılar. Son iki aydır dezenfektanları satıyorduk ama vakanın çıktığı ilk andaki yoğunluğu hiçbir zaman görmedim. Haftada 10-15 satarken bir günde 50’nin üzerinde kolonya sattık.

Pınar Erturan: Elimizde dezenfektan kalmadı ve kolonya satıyoruz. Maskeyi biz bile alamıyoruz çünkü fahiş fiyatlara ulaşmış durumda. Depolardaki fiyatlar çok arttı. Şu anda yok ama internet aracılığıyla baktığımızda 1 liraya sattığımız maskelerin 8-10 lira olduğunu görüyoruz. Fiyat artışının sebebi üreticilerin yaptığı artış. Günde 50’nin üzerinde insan dezenfektan, kolonya veya maske soruyor.

Gizem Mirzaoğlu: Günde 100 kişi geliyor ortalama. Daha çok genç ve orta yaştaki insanlar geliyor. Depolardaki fiyatlar attı ve artmasına rağmen bulamıyoruz ürünleri. İnsanlar bunu bilmedikleri için eczaneleri suçluyorlar ama aslında depolardan kaynaklı bir durum var.