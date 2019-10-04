E-5 kapatılıyor

Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışması yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında, Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışmaları başlatılıyor.

5 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak proje etaplar halinde tamamlanacak ve yaklaşık 6 ay sürecek. Projeyle Kurbağalıdere’yi rehabilite edilerek bölgedeki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Bölgede trafiğin aksamaması için E-5 güzergahı, etaplar halinde kapatılacak. Trafik yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Bu nedenle, çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret, işaretçiler ile yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor.

Birinci Aşamada: D 100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Haritada yeşil ile gösterilen alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

İkinci Aşamada: Birinci aşamada tamamlanan kısma trafik yönlendirilerek E5 ve E5’e paralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak. Haritada mor ve mavi ile belirtilen noktalardaki çalışmaların 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.