"Düş yolcuları" Kadıköy’de anıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in bombalı saldırısıyla yaşamını yitiren 33 kişi, katliamın ikinci yılında Kadıköy’de anıldı

Fotoğraflar: Erhan Demirtaş

20 Temmuz 2015’te Kobane'deki çocuklara oyuncak götürmek için çıktıkları yolda, Urfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in canlı bomba saldırısıyla yaşamını yitiren 33 “düş yolcusu”, katliamın ikinci yılında Kadıköy’de çeşitli etkinliklerle anıldı. Birinci anma Suruç Aileleri İnisiyatifi'nin çağrısıyla Halitağa Caddesi'nde Adalet Nöbeti eylemi şeklinde gerçekleştirildi. Kadıköy’deki ikinci anma etkinliği ise Süreyya Operası önünden başladı. Gençlik örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce insan, 33 kişiyi Süreyya Operası’ndan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yaptıkları kitlesel yürüyüşle andı.

“HESABINI SORACAĞIZ”

Halitağa Caddesi’nde Suruç Aileleri İnisiyatifi tarafından gerçekleştirilen “Adalet Nöbeti”ne HDP Milletvekili Garo Paylan ve Taksim Dayanışması‘ndan Mimar Mücella Yapıcı da katıldı. Nöbette Suruç Aileleri İnisiyatifi adına konuşan Hacer Elçin, Suruç katliamının nasıl yaşandığını hatırlatarak “Bugün günlerden Suruç. 24 aydır aynı noktada adaletin peşindeyiz. 24 değil, 124 ay da geçse adaleti haykırmaya devam edeceğiz" dedi. Suruç Yaralıları ve Tanıkları adına söz alan Suruç gazisi Koray Türkay ise “Birleşik mücadele talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bir kez daha diyoruz ki düşleri düşlerimizdir” diye konuştu.

“ADALETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Halitağa Caddesi’deki nöbette aileler adına hazırlana basın metnini Suruç’ta yaşamını yitiren Çağdaş Aydın'ın dayısı Ali Ekber Uçur okudu. Uçar, yaptığı açıklamada, iki yıldır hem sevdiklerinin acısına yaşadıklarını hem de adalet mücadelesi yürüttüklerinin hatırlatırken, duruşmalarda bir adalet oyunu sergilendiğini söyledi. Uçur, "Biz aileler olarak bu senaryoları ve bize adalet diye yutturmaya çalıştıkları safi adaletsizliği biliyoruz. Ne bugün ne de yarın gerçek adaletin peşini bırakmaya da hiç niyetimiz yok. Suruç için adalet herkes için adalet istemeye, bu coğrafyanın bütün adalet arayışçılarıyla buluşmaya devam edeceğiz. Onların düşünü kurarken katledildikleri güzel yarınlar için sözümüzü büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

DAVAYA ÇAĞRI

Suruç’ta hayatını kaybeden Nazegül Bahar Boyraz'ın kızı Alev Boyraz, 13 Kasım’da Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma için tüm kamuoyuna dayanışma çağrısı yaptı.

“HERKES İÇİN ADALET”

İkinci anma etkinliği ise Süreyya Operası önünden başladı. Gençlik örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Süreyya Operası’ndan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. Sık sık “Suruç için adalet, herkes için adalet”, “Katillerden hesabı gençlik soracak”, sloganlarının atıldığı yürüyüşe CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile CHP yönetim kurulu üyesi Kadir Gökmen Öğüt ve Berkin Elvan’ın ailesi Sami ve Gülsüm Elvan da katıldı.

Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda hazırlanan kürsüde Gençlik örgütleri adına ortak hazırlanan basın metnini Şilan Durmuş okudu. Herkes için adalet istediklerini ve bu sebepten bir arada olmak gerektiğini söyleyen Durmuş, "Bizden koparılıp alındığınız günkü öfkemizi bileyerek her gün dönümünde o gözleri gülen çocuklara bırakabilmek adına düşlediğiniz özgür yaşamı bir kez daha haykırıyoruz hep birlikte; Suruç için adalet herkes için adalet. Suruç'un hesabı sorulacak." dedi.

TÜRKÜLERLE ANDILAR

Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda yapılan konuşmaların ardından BEKSAV Müzik Topluluğu sahne aldı. Suruç'un tanıklarından olan grup üyesi İnan Söker, 33 düş yolcusunun izinden yürümeye, onların gösterdiği ışığın ardından gitmeye söz verdiklerini dile getirdi ve ekledi: "Bizler de ezgilerimizle direniyoruz." Daha sonra, 33'ler için bestelenen "Düş Yolunda" isimli ezgi seslendirildi. Anma, Alamor Müzik Topluluğu ve Adalılar Müzik Topluluğu'nun ezgileriyle devam etti.