Durak Kütüphanesi, Kozyatağı Muhtarlığı’nda açıldı

Kozyatağı Mahalle Muhtarlığı’nda “Rahmi Makul Aydınlık Yarınlar Lions Durak Kütüphanesi” açıldı. Öğrenciler yardımcı ders kitaplarını bu kütüphane ile ücretsiz temin edebilecekler

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu’nun hizmet programı içinde yer alan durak kütüphanelerinin beşincisi Kozyatağı Muhtarlığı’nda açıldı. Kütüphaneye Ataşehir Örnek Lions Kulübünde otuz seneye yakın hizmet veren Rahmi Makul’un ismi verildi. Kütüphanede 100’ü LGS; 100’ü üniversiteye hazırlık kitabı olmak üzere Hız Yayınları’nın 200 kitabı yer alıyor. İhtiyacı olan öğrenciler buradan ücretsiz bir şekilde kitap temin edebilecek. Oku - Yaz Komitesi Başkanı Zerrin Tever, altıncı durak kütüphanesinin şubat ayında Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde açılacağını söylüyor.

Sırada bekleyen çok muhtarlığın olduğunu söyleyen Tever, kütüphanelerin epey talep edildiğini ifade ediyor. Proje hakkında bilgi veren Tever “Keşke daha fazla sponsorluk bulabilsek. Kütüphane sayısı daha da artabilirdi. Ayda iki üç tane bile açılabilir. Ama tabii biz bunu kendi kulüplerimizle, kendi iç bünyemizdeki Lion arkadaşlarımızla götürüyoruz.” diyor.

“YAYILMASI ÖNEMLİ”

İnsanlardan geri dönüşlerin de güzel olduğunu söyleyen Tever, bu hizmetin dalga dalga yayılmasının ve gerçek anlamda sahiplenilmesinin önemli olduğunu dile getiriyor. Bu kütüphanelerin muhtarlıklara ayrı bir enerji kattığını belirten Tever “Daha sıcak bir yaklaşım var. Tabii ikinci el kitaplar zaten muhtarlıklarda var, geri dönüşümlü olarak okunuyor ama ders kitabının sıfır olarak bir çocuğa verilmesi, çocuğun bu kitapla masasında bilinçli ve içselleştirerek çalışması, “bu benim ve ben bunu yapabilir miyim?” gibi bir psikolojiyle yol alması bence çok güzel. Ben çok ufak da olsa eğitimin odak noktalarında bir yön değiştirdiğimize inanıyorum.” diyor.

“KİTAP GEREKLİYDİ”

Kozyatağı Mahallesi Muhtarı Pelin Şen, pandemiden sonra insanların maddi ve manevi durumlarının kötüleştiğini ve çoğu çocuğa ikinci el üniversite kitapları verdiğini söylüyor. Şen “Alacak durumları olmuyordu çünkü karnını mı doyursun, çocuğuna mı baksın? Zor bir süreçten geçtiğimiz zamanda hakikaten ilaç gibi geldiler bize. Mahallemde de lise ve üniversiteye hazırlanan bir sürü gencim var. Onlara da kitap lazımdı. Gelip bana soruyorlardı, ikinci elleri veriyordum şimdi Lions’ların sayesinde onlara sıfır, yeni kitap vereceğim. Ben de çok teşekkür ediyorum.” diyor.