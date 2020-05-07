Dünyada ilk kez online puzzle yarışması yapıldı

Türkiye’de Yapboz (Puzzle) Derneği, dünyada ilk kez organize edilen bir online puzzle yarışması düzenledi. Yarışmaya 80 kişi katılırken, Dünya Puzzle Federasyon Başkanı Alfonso Alvarez de yarışmayı kutlayan bir mesaj gönderdi

Yapboz (Puzzle) Derneği’nin “Korona’yı yen” sloganıyla düzenlediği puzzle günleri etkinliğini gazetemizde duyurmuştuk. Dünya genelinde 32 ülkeden katılımcının olduğu Facebook grubunda 100 parça üzeri puzzle yapanlar fotoğraflarını paylaşıyor, puzzleseverler oluşturulan grup sayesinde birbirleriyle iletişime geçebiliyorlardı.

Puzzle Derneği, düzenlenen etkinliklere bir yenisini daha ekledi ve 3 Mayıs Pazar günü online olarak puzzle yarışması düzenledi. Yarışma için başvurular derneğin internet sitesinden alınırken, yarışmayı 260 parça puzzle’ı 35 dakika 4 saniyede yapan Dilara Düğmeci kazandı. İkinci Golda Hulli olurken, üçüncü sırayı Didem Şahin aldı.

Dernek başkanı Pelin Çelik, 28-29 Mart’ta Türkiye’de bir puzzle yarışması planladıklarını ancak salgın nedeniyle iptal olduğu belirterek yarışmanın ortaya çıkışını şöyle anlattı: “Puzzleseverler yarışmayı düzenleyememizden dolayı üzüldüler. O yüzden içinde bulunduğumuz süreci de göz önüne alarak bir formül düşündük. Yaptığımız online yarışma ne Türkiye’de ne de dünyada daha önce yapılmadı. İlk defa yaptığımız için de sayıyı 80’de tuttuk. Yarışmacılara özel bir Whatsapp grubu kurduk ve puzzle üreticisi Anatolian’ın bu süreçte sponsor olmasını sağladık” diyen Çelik, “Bu sayede her yarışmacıya aynı puzzle’ı gönderdik ve açılmayacak şekilde paketledik. Yarışmacıların evlerine puzzleları dernek aracılığıyla elden teslim ettik. Puzzleların yarışma saatinde açılmasını sağlamak için yarışmadan sadece bir dakika önce açılmamış puzzle’lara ‘evde kal, puzzle yap’ yazarak çektikleri fotoğrafları gruba göndermelerini istedik. Bu şartlarda yarışma yapılmış oldu.”

VİRÜSE HOBİYLE YANIT

Puzzle yarışması Zoom üzerinden bağlanılarak yapıldı ve Facebook’tan canlı olarak yayınlandı. Yarışmanın ardından puzzleseverler hissettiklerini ve düşüncelerini de canlı yayında izleyenlerle paylaştı. Tüm yarışmacıların güzel hislerle, heyecanlarla yarışmadan ayrıldığını belirten Çelik, salgın günlerinde yarışmanın etkisine dair şunları söyledi: “Sevdiğimiz bir hobiyi yaparak sosyalleşmeyi ve bunu evlerimizden de yapabileceğimizi deneyimledik. Saatlerin su gibi aktığı bir yarışma oldu. Hem insanları motive ettik, hem de bu bizim virüse bir yanıtımız gibi oldu. Evde kalmanın da eğlenceli hale getirilebileceğini gösterdik.”

Yarışmayı Rusya’da bulunan puzzle derneği de kendi sosyal medya hesabından yayınlarken Dünya Puzzle Federasyon Başkanı Alfonso Alvarez de yarışmayı kutlayan bir mesaj gönderdi. Çelik son olarak dernek olarak sponsor buldukları takdirde yarışmayı tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.