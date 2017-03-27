Dünya Tiyatro Günü Kadıköy'de Kutlandı

Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi tiyatrocular ve tiyatro severler Kadıköy sokaklarında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı. “Seyircisiz tiyatro olmaz” diyen oyuncular, Kadıköylüleri daha fazla oyun izlemeye ve tiyatroya sahip çıkmaya çağırdı

Geçtiğimiz yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Kadıköy’de bir ilk gerçekleşmişti. Bir süredir toplantılarla bir araya gelen Kadıköy Tiyatroları Platformu, Dünya Tiyatro Günü’nde Kadıköy’de bir yürüyüş düzenlemişti. Bu yıl da Kadıköy sokaklarına çıkan tiyatro oyuncuları ve tiyatro severler, Dünya Tiyatro Günü’nü şenlik havasında kutladı. 27 Mart Pazartesi günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşe çok sayıda tiyatro sanatçısı ve Kadıköylü katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yürüyüşe katılarak tiyatroculara destek verdi.

“KADIKÖY UYUMA TİYATRONA SAHİP ÇIK”

Yürüyüş, Bahariye Caddesi’nden Ayvalıtaş Parkı’na kadar devam etti. “Seyircisiz tiyatro olmaz”, “Kadıköy uyuma tiyatrona sahip çık” ve “İnadına tiyatroya gel” sloganlarının atıldığı yürüyüşte Bertolt Brecht, Nazım Hikmet ve Aziz Nesin gibi yazarların resimlerinin olduğu dövizler taşındı. Bu yılki yürüyüşte beş farklı noktaya sahneler kondu. Sokaklara yerleştirilen sahnelerde müzik performansları ve kısa tiyatro oyunları sergilendi. Kadıköylüler de ıslık ve alkışlarıyla yürüyüşe eşlik etti. Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda noktalanan yürüyüş sonrasında Enis Fosforoğlu Dünya Tiyatro Günü Uluslararası basın bildirisini okudu.

Enis Fosforoğlu’ndan sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ‘‘Kadıköy Belediye Başkanı olarak göreve başladığım sırada Kadıköy’de 23 tane özel tiyatro vardı. Bu sayı kendiliğinden 63’e çıktı. Tiyatrocular olarak bizleri gülümsettiniz, iyi ki varsınız. Hepinizin Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum’’ diye konuştu.

"SEYİRCİ İLE BİRLİKTE ÜRETİYORUZ’’

Gazete Kadıköy olarak bu yıl da yürüyüşe katılan oyuncularla konuştuk. Kadıköy’deki seyirci ile buluşmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden sanatçılar, coşku ve neşenin artarak daha da çoğalmasını diliyorlar.



İnan Ulaş Torun: Çok eğlenceli bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Bu coşkunun her geçen yıl artarak çoğalmasını temenni ediyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Tiyatronun sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerekiyor. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile Kadıköy’deki tiyatrocular olarak daha fazla seyirciye ulaşmaya başladık. Ama bu sayıyı daha da çoğaltmalıyız. Bunun için oyunculara büyük görevler düşüyor. Biz görevimizi yerine getirirsek seyirci de tiyatroya sahip çıkacaktır.

Mert Fırat: Gayet güzel gidiyor. Geçen sene de açılışın sunumunu yapmıştım. Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nda şu an 50’den fazla sahne var. Bunların içinde sahnesi olmayan tiyatro grupları da var. Daha kuvvetli güçlü ve sürdürülebilir bir tiyatro kurmayı istiyoruz. Tüketmeyen, oyuncular ve yazarlar ile birlikte üretimin içinde olan ve tiyatroya meta olarak bakmayan bir seyirci kitlesi ile yan yanayız. Kadıköy Belediyesi de bizim yanımızda oldu ve olmaya devam edecek. Mahallede tiyatro çalışmaları başladı. Bu projeler bizi heyecanlandırıyor.

Nergis Öztürk: Ben uzun zamandır yerleşik bir sahneye bağlı kalmadan oyun oynuyordum. Bu sene Kadıköy’e geldik ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu’na katıldık. Yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimin de desteği ve katkıları ile çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. Bu anlamda kendimizi şanslı hissediyorum.

Pınar Yıldırım: Çok mutluyuz. Bu yürüyüşü geleneksel hale getirdik. Şenlik halinde yürüyoruz. Heyecanımızı tiyatro severler ile paylaşmak bizim için çok değerli. Platformun kurulması bizi daha da güçlendirdi. Seyirci de bizi tanıyor. Kadıköy Belediyesi ile geçtiğimiz yıl tiyatro şenliği düzenledik. Şimdi de ‘‘Benim Komşum Tiyatro’’ projesi devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ve katkıları ile kendi mizi daha güçlü hissediyoruz.

Enis Fosforoğlu: Tiyatrocular olarak tek günümüz var. Bu yıl da şenlik havasında bir yürüyüş düzenledik. Kadıköy’e yakışan bir görüntünün ortaya çıktığını düşünüyorum. Tiyatro iyileştirir. Bizim de toplum olarak iyileşmeye ihtiyacımız var. Tiyatro insanlara seslenir. Biz de insanlara sesleniyoruz. Umut hep var ve hep olacak.

BİN 45 OYUN, 170 BİN 237 SEYİRCİ

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde de 2016 yılında bini aşkın oyun sergilendi. Toplam 1045 oyunun oynandığı tiyatro oyunlarını yetişkin ve çocuk olmak üzere 170 bin 237 seyirci izledi.

Kültür Merkezlerinde oynanan oyun ve seyirci sayıları şu şekilde:

Caddebostan Kültür Merkezi:

Yetişkin Tiyatro: 209 oyun, 53.980 seyirci.

Çocuk Oyunu: 180 oyun, 18.849 seyirci.

Barış Manço Kültür Merkezi

Yetişkin Tiyatro.121 oyun, 7778 seyirci.

Çocuk Oyunu: 71 oyun,2619 seyirci.

Kozyatağı Kültür Merkezi

Yetişkin Tiyatro.188 oyun, 43.000 seyirci.

Çocuk Oyunu: 261 kişi, 37.209 seyirci.

Süreyya Operası

Çocuk Oyunu: 15 oyun, 6802 seyirci.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde ücretsiz oyunlar oynandı. Caddebostan Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunları toplam 1295 kişi seyretti.