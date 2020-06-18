Düğünlerde yeni normal dönemi!

Yeni normal sürecine bir adım da evlenecek çiftler için atıldı. 1 Temmuz’da açılması planlanan düğün salonlarında alınan tedbirleri ve üretilen maskeli gelinlikleri araştırdık

Korona virüsü ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle birçok işletme faaliyetini durdurdu. Özellikle düğünlerin ertelenmesi mayıs, haziran ve temmuz gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. Fakat 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması, kafe, restoran, park alanlarının kullanıma açılması derken, mart ayından itibaren kapalı olan düğün salonlarının da 1 Temmuz’da açılması planlanıyor. Salonların açılacağını öğrenen evlilik arifesindeki çiftler düğün salonları ile gelinlikçilerin yolunu tutmaya başladı. Salgın sonrası üretilen maskeli gelinlikler ise raflarda yavaş yavaş yerini alıyor. Peki yeni süreçte düğün salonlarında ne tür önlemler alınıyor? Yeni model maskeli gelinlikler ilgi görüyor mu?

“ÇİFTLERE ANI OLARAK KALACAK”

Düğün salonlarının açılması ve yeni çıkan maskeli gelinlik modelleri hakkında konuşan Karmine Gelinlik mağazası işletmecisi Mehmet Aydoğan, “Alınan önlemler neticesinde doğal olarak biz de işletmemizi kapalı tutma kararı aldık. Ama üretimimiz sokağa çıkma yasağının olduğu günler hariç atölyemizde ufak da olsa devam etti. Bu sebepten finansal bir dönüşüm olmadı ancak yeni sezon hazırlıklarımızı tamamlaya fırsatımız oldu. Acil nikah durumu olanlarda bir iki işlem yapılması dışında pek bir hareketlilik yaşamadık. Maskeli gelinlik sadece model açısından ön plana çıkabilir. Tabi ki gelini çevresindeki virüslerden korur ancak genellikle dikkat çekme olarak değerlendiriyorum. Çiftlere bir anı olarak kalacaktır. İlerleyen senelerde virüs sebebiyle evliliğimizi şu şartlarda yaptık diye çocuklarına anlatacaktır. Gelinlikte tasarım ön planda olduğu için çiftler konsepte uygun gelinlikler seçmeyi tercih ediyor. Düğün sezonunun başlaması işlerin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Sektörümüz görünmeyen bir cevherdir. İki gencin evlenmesi sadece gelinlik mağazalarını değil; terzi, alışveriş merkezi gibi birçok sektöre katkısı olacaktır. Bu sebepten biz görünmeyen önemli bir sektörüz.” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN HİJYENİK KUMAŞ”

Yeni sezonda kullanılacak hijyenik kumaşlar aradıklarını söyleyen Nuray Gelinlik’in modelisti Talip Kesik, “2020 modellerimizi hazırlamaya başladık. Maskeli gelinlikleri tercih edenler şimdilik az ama önemli olan gelinliklerdeki hijyen. Biz de bu konuda titiz çalışıyoruz. Ayrıca esnaf olarak maske kullanımına, sosyal mesafeye önem veriyoruz. Salonlarda da aynı kurallara uyulacağına inanıyorum. Yaklaşık iki ay kadar kapalı kaldık, buralar yüksek kiraların ödendiği yerler olduğu için biraz zorlandık açıkçası. Düğün salonlarının açılacağını duyan insanlar ilk hafta bir yoğunluk yaşattı. Önümüzdeki haftalarda bu yoğunluğun artacağına inanıyorum. Bu sezon hemen bitmeyeceği için kışa kadar uzayacaktır. Farklı modellerde maskeler hazırlamayı planlıyoruz. En uygun, hijyenik kumaşları araştırıyoruz o sebepten ekibimiz çalışmalara başladı. Sağlıklı kumaşlara ulaştığımızda her modelin kendine has maskeleri olacak. ” dedi.

“KAPALI SALONLAR TERCİH EDİLMİYOR”

Temmuz ayı için yoğunluk yaşandığını ancak çiftlerin kapalı salonları pek tercih etmediğini belirten Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu organizasyon yöneticisi Elif Polat, yeni dönemle ilgili şunları söyledi: “Düğün salonlarının 1 Temmuz’da açılması kesinleşti ama kısıtlamaların hangi doğrultuda olduğu ile ilgili resmi bir belge henüz elimize ulaşmadı. Organizasyoncuların öncelikle maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralına kesin uymaları gerekiyor. Salonumuzda havalandırma sistemlerimiz mevcut ve bizzat bakımları yapıldı. Gerekli görülen yerlerin dışına da birçok el dezenfektanı koymayı düşünüyoruz. Ayrıca içerideki kirli hava ile temiz hava akışını dönüştürecek birtakım cihazlar var, bu cihazlarla ilgili birkaç firma ile görüşmeyi düşünüyoruz. Her gelen davetlinin ateşinin ölçülmesinin yanında ekip olarak maske ve siperlikler kullanacağız. Biz nikah kokteyliyle uğraştığımız için menülerde bir sınırlama getirmeyi planlıyoruz. Şu anda temmuz için bir yoğunluk var. Üst katta terasımız var ancak yine de çiftler kapalı salonları pek tercih etmiyor.” ifadelerini kullandı.

“HERKESE DAVETİYE DAĞITAMAYIZ”

Düğün davetiyelerinin kısıtlanması gerektiğini belirten Aktaş Düğün Salonu müdürü Ufuk İslamoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle yaşadığımız süreç gerçekten çok zor, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bizim için maddi boyutu yüksek oldu çünkü birden düğünler bıçak gibi kesildi. Mart sürecinden bu yana çoğu çift, düğünleri ya iptal etti ya da ileri bir tarihe aldı. 1 Temmuz’da açılıyoruz ama ne olacağı belli değil çünkü insanlar tedirgin. Kapalı alanlara girme korkusu, yapalım mı yapmayalım mı gibi soru işaretleri var kafalarında. Kapalı salonlarda bir kriz yaşanıyor ancak aldığımız tedbirler doğrultusunda bu krizi en aşağı çekmeyi planlıyoruz. İlk olarak kişi sayısını düşüreceğiz örneğin bin kişilik salonu dört yüz kişi gibi bir rakama çekeceğiz. Masa aralarında sosyal mesafe bırakacağız ve her masaya davetlilerin rahat kullanabileceği dezenfektan ürünler koyacağız. İşletme olarak maskesi olmayanlara maskeleri biz temin edeceğiz ve kapı girişlerinde insanların ateşini ölçeceğiz. Yiyecek ürünlerinde kısıtlama gelirse kullan at ürünler almayı düşünüyoruz örneğin kapalı kutu paket içerisinde içecek, kapalı paket top kek ve jelatinli kuru pasta vereceğiz. Ortamın havası, sayısı uygunsa düğün yapılabilir. Burada en önemli nokta eğlencede kendimizi biraz kısıtlamalıyız. Ayrıca düğün sahipleri olarak davetiye dağıtırken 65 yaş üstü veya 20 yaş altına özen gösterilmeli. Eskisi gibi herkese davetiye dağıtılmamalı.”