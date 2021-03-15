DSÖ: Pandemide şiddet arttı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan kadınlara yönelik şiddete dair ulusal kayıtlar ve anketler, dünya genelinde her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldığını ortaya koyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2008 ve 2018 yılları arasında kadınlara yönelik şiddete dair ulusal kayıtlar ve anketlerden elde ettiği sonuçları açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre, 10 yıllık zaman diliminde yaşları 15 ile 49 arasında değişen kadınların yüzde 31'i fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldı. Dünya genelinde her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete uğradığını belirten DSÖ, bu durumun pandemi nedeniyle daha da arttığını söylüyor.

RAKAMLAR DAHA FAZLA OLABİLİR

Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan yüzde 31 oranındaki kadının 852 milyona denk geldiğini açıklayan DSÖ, bu rakamın daha da fazla olmasının çok muhtemel olduğunun altını çiziyor. Kurumun verilerine göre kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı ülkeler arasında Kiribati, Fiji, Papua Yeni Gine, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan başta geliyor. Hayat boyu en az bir kere fiziksel veya cinsel şiddete uğrayan kadınların oranı Avrupa'da ise yüzde 23 olarak açıklandı. Bu oran dünyanın diğer bölgelerine göre en düşük veri oldu. Rapora göre, kadınlar en çok eşleri veya partnerlerinin saldırısına uğruyor.

Raporu hazırlayan Claudia Garcia-Moreno, şoke edici rakamların şiddetin sonlandırılması için hükümetlere bir uyanma çağrısı anlamına geldiğini vurguluyor. Garcia-Moreno, bazı Afrika ve Güney Asya ülkelerinde kadınların yarısından fazlasının şiddet gördüğünü söylüyor. Garcia-Moreno ayrıca 15 ile 19 yaş arasındaki her 4 kadından birinin de şiddet gördüğü bir ilişki yaşadığını belirtiyor. DSÖ, hükümetlere çağrı yaparak kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmaların zaman kaybedilmeden yapılmasını istedi.