Dört yıldır süren dava sonuçlanmadı

Yoğurtçu Parkı yürüyüş yolunda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin davasında üç sanığın avukatı dosyadan çekildi, duruşma yine ertelendi

Dört yıl önce Yoğurtçu Parkı’nın yürüyüş yolunda yürürken, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin davası devam ediyor. 12’inci duruşma bugün İstanbul Anadolu 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mumin Kılıç, Zafer Karasaçlı, Saffet Altındağ, Kamil Cemal yıldırım, Ergün Ata ve Teyfur Bingöl ile Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan katıldı.

Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı ve İbrahim Ruhi Kelleci, İSTAŞ ile aralarında yapılan sözleşmenin sona erdiği için avukatlarının davadan çekildiklerini belirtti. Bingöl, yeni avukat tutmayacağını söylerken, Karasaçlı ise yeni bir avukat tutacağını belirterek ek süre istedi.

“AYRI AYRI CEZALANDIRILSINLAR”

Söz alan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan da, “Önceki aşamalarda verdiğimiz beyanlarımızı, görevsizlik kararı verilmesine yönelik taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dosyadan çekilen sanıklar müdafisi esas hakkındaki savunmalarını dosyaya sunmuştur. Yargılamanın uzatılmasını gerektirecek bir durum mevcut değildir. Dosyanın en kapsamlı raporu olan soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu doğrultusunda sanıkların üst hadden ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilsin.” diye konuştu.

“AĞIR CEZADA GÖRÜLSÜN”

Hastalığı nedeniyle duruşmaya katılamayan Berdan Dere de avukatı aracılığıyla gönderdiği notta şunları söyledi: “İdil’in canını alan olay için savcılık tarafından soruşturma istenen 11 İBB üst düzey yetkilisinden 8’i korumaya alındı. Valilik hukuku çiğneyerek İBB’yi korudu. Sanıklar sadece 2-6 yıl arası hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Kızımın canının bedeli bu olmamalı. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ediyorum.”

Baba Berdan Dere’nin avukatı Murat Özveri de avukatın dosyadan çekilmesinin yargı sürecini uzatmak için alınan bir karar olduğunu ifade etti. Berdan Dere’nin avukatlarından Ahmet Akkuş da sanık Mümin Kılıç’ın avukatının mahkemeye katılmamasıyla savunma hakkının kötüye kullanıldığını savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Mümin Kılıç’ın avukatının sunduğu mazeretin reddine, yeni bilirkişi raporu alınmasının gerekli olmadığına ve sanıklardan Zafer Karasaçlı’nın vekâletname sunması için kendisine ek süre verilmesine karar verdi. Duruşma 11 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin görülen davada mahkemeye ulaşan 7. bilirkişi raporunda da Şule İdil Dere’nin kusursuz, sanıklar kamyon şoförü Mümin Kılıç ile Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci’nin asli derecede, İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı sanık Zafer Karasaçlı’nın ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Şule İdil Dere’nin hayatını kaybettiği bölgedeki ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ A.Ş. şirketine verildiği kaydedildi.

"Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıklar şöyle: İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım, kamyon şoförü Mümin Kılıç.