Haftalık Bağımsız Gazete 03 Kasım 2017
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DOĞAN AVCIOĞLU VE DOĞAN YURDAKUL KADIKÖY’DE ANILACAK

Gazeteci, yazar, düşünür ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu ölümünün 34. yılında Kadıköy’de anılıyor. Programda aynı zamanda Avcıoğlu’nun notlarını “Osmanlı Düzeni” adıyla kitaplaştırmış, gazeteci, araştırmacı Doğan Yurdakul da anılacak.

DOĞAN AVCIOĞLU VE DOĞAN YURDAKUL KADIKÖY’DE ANILACAK
GazeteKadıköy

Fikirleri, yaşamı ve yapıtlarıyla özellikle 1960’lar ve 1970’lerden günümüze birçok farklı kesimi etkilemiş, yakın tarihimizin önemli düşünce ve siyaset insanı olan Doğan Avcıoğlu, 4 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde saat 20:00’de düzenlenecek bir etkinlikle anılacak.

Kadıköy Belediyesi desteğiyle gerçekleşen programda aynı zamanda 3 Eylül 2017’de hayatını kaybeden, Avcıoğlu’nun akrabası, öğrencisi, dostu; gazeteci, araştırmacı Doğan Yurdakul da anılacak.

Enver Aysever’in sunumunu yapacağı ve ailelerin de katılacağı gecede Avcıoğlu ve Yurdakul’u anlatan bir sinevizyon gösterimi olacak. Ardından dostları, mücadele arkadaşları; Altan Öymen,  Uluç Gürkan, Nazif Ekzen, Yalçın Küçük, Onur Bilge Kula, Ercan Karakaş, İlhan Cihaner, Merdan Yanardağ ve Orhan Gökdemir konuşma yapacak.

Doğan Yurdakul ölümünden önce, Avcıoğlu’nun günümüz Türkiye’sinin politik, sosyal durumunu anlatan yazılarını düzenleyerek bir araya getirdiği “Rejim ve Devrim” adlı yeni kitabını yayıncısına teslim etmişti. 4 Kasım Doğan Avcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde bu kitap da okurla buluşacak. 

Etiketler; #kadıköybelediyesi #doğanavcıoğlu #doğanyurdakul #anma
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