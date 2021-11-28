DİSK: Asgari ücret net 5 bin 200 TL olmalı

DİSK, asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kadıköy’de de bir açıklama gerçekleştirdi. “Geçinemiyoruz” başlığıyla düzenlenen eylemde asgari ücretin net 5 bin 200 TL olması gerektiği açıklandı.

DİSK, Türkiye’nin birçok noktasında olduğu gibi İstanbul Kadıköy’de de “Geçinemiyoruz” başlığıyla eylem düzenledi. Boğa Heykeli’nden Rıhtım Meydanı’na yürüyen DİSK üyesi işçiler, yürüyüş boyunca “Hükümet istifa”, “Saraya değil, emekçiye bütçe” sloganlarını attılar.

“DÖVİZ KURU ARTTIKÇA HER ŞEYE ZAM GELİYOR”

Rıhtım Meydanı’nda DİSK adına basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okurken ilk olarak döviz kuruna değindi: Milyonlarca işçi adına, emekçi adına, emekli adına, geçinemeyenler, barınamayanlar, iş bulamayanlar adına haykırıyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükü altında kara kışa girerken geçinebilmek için ülkeyi yönetenleri önlemler almaya çağırıyoruz. Tüm bu çağrılarımıza ve somut taleplerimize yanıt verilmedi. Üstüne üstlük yaşadığımız döviz krizi ile geçinmek giderek daha imkansız hale geliyor. Ülkeyi yönetenler 'dövizden size ne' diyor. Biz Türk Lirası kazanıyoruz, ancak döviz kuru arttıkça iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Türk Lirası değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Ayrıcalıklı 3-5 müteahhit şirketiniz gibi döviz üzerinden geçiş garantili ihalelerle yaşamıyoruz. Döviz artıkça milyarlarımıza milyarlar katmıyoruz. Aksine Türk Lirası değer kaybettikçe, emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ile övünüp buna 'kurtuluş savaşı' diyorlar. Oysa paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor.”

EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET TÜRKİYE’DE

Avrupa’nın en düşük asgari ücretinin Türkiye verildiğini belirten Çerkezoğlu, “Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Uluslararası pazarlarda kelepire satılığa çıkarılacak şahsa ait bir mal değildir. TL’yi ucuzlatarak, işçi sınıfını yoksullaştırarak rekabet gücü kazanmaya, yabancı sermaye çekmeye çalıştığını kendi ağzıyla itiraf eden bir iktidarı uyarmak görevimizdir. TL’nin ve emeğin değersizleştirilmesi politikasından derhal vazgeçilmelidir. TL’nin değersizleşmesi nedeniyle yaşanan tüm kayıplar asgari ücret artışıyla telafi edilmeli, bu artışta işçiler büyümeden de pay almalıdır. Asgari ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kadar bölümünde vergi ve kesintiler kaldırılarak tüm ücretlere bin lira iyileştirme yapılmalıdır” dedi.

“İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkıdır” diyen Çerkezoğlu, “Bu hakların kullanımı önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırılmalıdır. Yoksulluğa ve emeğimizin ucuzlatılmasına teslim olmayalım, kara kışı işçi baharına çevirelim: Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza" diye konuştu.