Dere soruşturmasına izin çıkmadı!

İstanbul Valiliği, Şule İdil Dere soruşturmasında aralarında asli kusurlu İBB daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 8 kişi hakkında yargılama izni vermedi. Şule İdil Dere’nin ailesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz davası açtı

Geçtiğimiz yıl Kurbağalıdere’nin balçığını taşıyan hafriyat kamyonunun ezerek öldürdüğü Şule İdil Dere davasında yeni gelişmeler yaşandı. Şule İdil Dere’nin hayatını kaybettiği olayda Savcılığın, bilirkişinin “müteselsilen sorumlu ve asli kusurlu” bulduğu ve devlet memuru olan 11 İBB yetkilisinin soruşturulması için yaptığı başvuruya Valilik cevap verdi.

Dere ailesinin paylaştığı bilgilere göre; İstanbul Valiliği, Şule İdil Dere soruşturmasında aralarında asli kusurlu İBB daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 8 kişi hakkında yargılama izni vermedi. 8 İBB üst düzey yetkilisinin “sorumlu olmadıkları” gerekçesiyle yargılanmalarına izin vermeyen İstanbul Valiliği, İBB çalışanı iki mühendis ve bir teknikerin sorumlu olduğuna karar vererek, bu üç kişinin Savcılık tarafından soruşturulmasına izin verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasıyla 26 Nisan 2017 tarihinde alınan karar, Şule İdil Dere’nin birinci ölüm yıldönümünde 12 Mayıs 2017’de Vali Yardımcısı Aziz Mergen imzasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Cevap, 25 Mayıs 2017’de ailesi adına avukatlarına Valilik tarafından elden tebliği edildi.

Ailenin açıklamasında kararın “Şule İdil Dere davasında asli kusurlu bulunan ve Şule İdil Dere’nin ölümünden 11 gün sonra başkanlığına terfi ettirildiği İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca atanan müfettiş raporuna dayandırarak verdiği” belirtildi.

“BAĞIMSIZ OLMALI”

Yine ailenin yaptığı açıklamada, “Valilik tarafından istenen ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca olayı soruşturmakla görevlendirilen müfettiş, başta bilirkişinin asli kusurlu bulduğu İBB Teftiş Kurulu Başkanı ve diğer şüphelilerle aynı kurumda çalışan şüphelilerden birisinin kendisinin amiri olan biridir. Yani müfettiş amirini soruşturmuştur. Diğer şüphelilerin tamamı da müfettişin aynı kurumda çalıştıkları mesai arkadaşlarıdır. Sağlıklı, güvenilir ve hukuka uygun bir idari soruşturmadan söz edebilmenin ön koşulu, soruşturmayı yürütenlerin soruşturdukları kişilerden bağımsız olmalarıdır” denildi

İstanbul Valiliği’nin bu kararına karşı Şule İdil Dere’nin ailesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz davası açtı.

“YARGILAMA YETKİSİ YOK”

İstanbul Valiliği’nin kararını değerlendiren Şule İdil Dere’nin babası Berdan Dere, “İstanbul Valiliği'nin soruşturma yetkisini aşarak verdiği 8 üst düzey memurun "yargılanmalarına izin verilmemiştir" kararına itiraz ettik. İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Çünkü kararın gerekçelerini hazırlayan Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, idari bir kuruldur. Yargılama yapma yetkisi yoktur. Valiliğin soruşturmadaki yetkisi, şüphelilerin memur olup olmadıklarını saptamak, işlendiği ileri sürülen suçun “görev sırasında-görev sebebiyle işlenen suç” niteliğinde olup olmadığını saptamakla sınırlıdır. Oysa İdil’in canını alan suç, şüphelilerin sıralı amir olarak görev yaptıkları tarihte meydana gelmiştir” açıklamasını yaptı.

“ Adaletin yerine gelmesi için mücadele edeceğiz” diyen baba Berdan Dere, şöyle konuştu; “Adaletin taşları yerinden fazlasıyla oynamış olabilir ama biz adalet aramaya devam edeceğiz. Bu ülkede adalet gelmiyor, siz gidip alıyorsunuz. Biz o adaleti yerine getirmek için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunan Dere, “Bugün kiminle konuşsanız herkesin bizimkiyle benzer bir acı hikâyesi olduğunu görüyoruz. Türkiye’de hafriyat kamyonlarıyla her gün birkaç can alınıyor. Yalnızca İstanbul'da Mart 2016-Mart 2017 arasında bir yılda hafriyat kamyonu altında can verenlerin sayısı 23. Buna ekmeğini kazanırken özellikle inşaatlarda düşerek, iş makineleri altında kalarak ölen işçileri ekleyin. Hepsi plansız, kontrolsüz, denetimsiz şehir planlamaları nedeniyle meydana geliyor. Kamuoyunun bunu olağan karşılamamasını, çocukları için, sevdikleri için iş güvenliği, can güvenliği ihlallerinde sorumluların yakalarına yapışmalarını öneriyoruz.”