Dere davasında 4 yıl sonra karar çıktı

Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada 4 yılın ardından karar çıktı. Kamyon şoförüne 3 yıl 10 ay hapis cezası veren mahkeme, 2 sanık hakkında adli para cezasına hükmederken, 4 sanığın ise beraatine karar verdi

Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde İBB’ye ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, kamyon şoförü Mümin Kılıç’a "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kılıç’ın cezasına indirim uygulayan mahkeme, cezayı 3 yıl 10 ay 20 güne indirdi.

DÖRT SANIK BERAAT ETTİ

İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı sanık İbrahim Ruhi Kelleci'yi önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanığın sosyal ve ekonomik durumunu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alarak cezayı adli para cezasına çevirdi. Sanığın 42 bin 400 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. İş güvenliği uzmanı sanık Zafer Karasaçlı'ya"taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı da para cezasına çevirerek sanığı 26 bin 425 lira adli para cezasına mahkum etti. Diğer sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat karar verildi.

“SORUMLULAR KORUNDU”

Dava sürecinin başından beri sorumluların korunduğunu söyleyen Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Hiç şaşırmadım. Dava, bilirkişi raporları isteyerek sürdürüldü. Adaletin unutulduğu ortadayken beklenti de olmuyor ve yıkılmıyorsun. Tazelenen acınla kalıyorsun ama bu konuyu benden başkası kimse kapatamaz. Buna izin vermem.” dedi.

“BU KARAR YARGININ UTANCIDIR”

Mahkemenin verdiği kararın ardından Dere ailesi de açıklama yaptı. Açıklamada, savcılık soruşturmasında belirlenen asıl sorumluların yargılamaya dahil edilmesinin, İstanbul Valiliği ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: “Bu karara itiraz için Temmuz 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru henüz cevaplanmadı. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi talebimiz ise yargılama boyunca reddedildi.

Şule İdil Dere davasından çıkan karar, İstanbul’u yönetenlerin utancıdır. Şule İdil Dere davasından çıkan karar, yargının utancıdır. Şule İdil Dere davasından çıkan karar, hukuk sisteminin utancıdır. Bu utancı biz Davutpaşa’da, Ostim’de, Soma’da, Selin Erdem davasında, sırf kâr etmek için, birilerine kâr kazandırmak için pervasızca şehrin sokaklarına parklarına gönderilen ve yüzlerce can alan hafriyat kamyonları cinayetlerinde yaşadık. Dört yılda adalet ve vicdan aradık. Dört yılda, adaletin gelmeyeceğini öğrendik. Demek ki adalete her zamankinden daha çok ihtiyaç var.”

4 YILDA NELER OLDU?

Üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016 yılında Yoğurtçu Parkı’nın içindeki yaya yolunda yürürken, yaya yoluna, işaretçisi olmadan geri manevrayla giren İBB’ye ait ve İSTAÇ A.Ş çalışanı tarafından kullanılan bir kamyon tarafından ezildi. Bilirkişi raporları İBB ve İSTAÇ AŞ’den üst düzey dahil 11 çalışanı sorumlu buldu. Yargılamada 16 duruşma yapıldı. Beş kez dosyada bilirkişi ve ek bilirkişi raporları alındı. Raporların tamamında Şule İdil Dere’nin kusursuz olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedilmişti.İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.