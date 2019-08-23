Depremi bekleme afet planını bugün yap!

Koşuyolu Muhtarlığı ve Mahalle Yaşam Dayanışma Derneği’nin (Maya-Der) öncülüğünde, 17 Ağustos depreminin 20. yılında Koşuyolu’nda hem depremde hayatını kaybedenler anıldı hem de hazırlanan broşür tanıtılarak afet hazırlık grubu oluşturuldu

Koşuyolu mahalle sakinleri 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremin 20. yılında biraraya geldi. Deprem başta olmak üzere tüm afetlerle mücadele etmek için broşür hazırlayan mahalleliler broşürü değerlendirirken gelecekte nasıl bir yol izleyeceklerini hep birlikte tartıştı. Üsküdar Acıbadem’in ardından Koşuyolu Mahallesi’nde de “Affette ilk 72 saat Koşuyolu” adı ile bir afet hazırlık grubu oluşturuldu.

Etkinlikte söz alan Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın, konuşmasına 17 Ağustos 1999’da hayatını kaybedenleri anarak başladı. Aydın, “Amacımız büyük bir harita çıkarmaktı ve bunu başardık. Hastaneleri, eczaneleri, veterinerleri çıkardık. Farkındalık çalışmalarını devam ettirmeye çalışıyoruz. Mahalle mahalle deprem toplanma alanının yanı sıra, apartmanlara da afetle mücadele için barkodlar yapıştıralım istiyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek, komşu mahalle olarak Koşuyolu’ndaki çalışmayı da destekliyoruz” dedi.

KOMŞU MAHALLELERDEN DESTEK

Projenin bir ayağı olan Maya-Der eski başkanı Faruk Öğünç ise konuyla ilgili “Organize olmak ve örgütlenmekle ilgili bir sıkıntımız var. Homodeus’u okumuştum tatilde; ‘Kişi ne kadar zeki, yaratıcı olsa da asıl farkı yaratan örgütlenebilme becerisidir’ diyor kitapta. Bunu yaratmamız lazım” dedi.

Sultantepe Mahalesi’nden toplantıya katılan Feriha Eryılmaz söz alarak Üsküdar’ın mahallelerinin Koşuyolu ve Acıbadem mahalleleri kadar şanslı olmadığının altını çizerek destek istedi. Yine aynı şekilde Cevher Bilgin, Durna Şahin, Hatice Şen, Mehlika Bulut, Aydın Erdemir, Nesrin Uçar, Semra Cebecioğlu da söz alarak broşür ve çalışmalar hakkında görüşlerini bildirdiler. Etkinliğe çevrede bulunan birçok mahalleden katılım olurken etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

1 MOTTO 3 TEMEL MADDE

“Affette ilk 72 saat Koşuyolu” projesini hayata geçirenlerden Koşuyolu Muhtarlığı azası ve Maya-Der kurucu üyesi Remzi Çelik, gazetemize projenin ortaya çıkışını şöyle anlattı: “Projeye başlarken esinlendiğimiz nokta İstanbul Master Planı’nda sık sık geçen bir mottoydu. Bu mottoda afet hazırlık çalışmalarının bir gönüllülük işi olarak, sokak ve mahalle tabanlı yapılması gerektiği ve birbirini tanıyan insanlarla yapılması tanımlanıyor. Bu 3 etkenin bu işin ruhu olduğunu gördük. Çok paranız, imkânınız olabilir ancak bunu yapmadıktan sonra sürdürülebilir olmuyor. Biz de bunu mahalle içinde nasıl yaygınlaştırabiliriz diye yola çıkarak herkesi kapsayarak, İstanbul’un gerçeğini işlemeye çalıştık. Sahip çıkan muhtarlar olduğu için ilgi çekti ve gelişti.”

Afetlerle ilgili ilk 72 saatin neden önemli olduğunu açıklayan Çelik, yapılması gerekenleri özetledi: “Bütün dünyada afet hazırlık planında otoriteler şu gerçeği ortaya koyuyor: 72 saat hatta 4-5 gün yardım gelmesi mümkün değil. Kamu hizmeti gelene kadar yaşama tutunmalısınız deniyor. Bu yüzden bilinçli, donanımlı, afet hazırlığını yapmış güçlü bir toplum haline gelebilmeliyiz. Bu çalışmanın özünde yaşadığımız yerin hem risklerini hem de imkânlarını tanımak, kayda geçirip tatbikat yaparak tekrarlamakla başarıya ulaşabiliriz. Afet olması halinde nasıl hareket edeceğiz diyerek bunu bir plana dayandırmak istedik.”

BROŞÜR QR KODLA İNDİRİLEBİLİR

Çelik, son olarak 2 sene üst üste dolu yağışına maruz kalındığını ve Koşuyolu’nda 150-200 ağacın yok olduğunu söylerken, “Broşürü hazırlarken çalışmanın iki ana noktası vardı: Koşuyolu Muhtarlığı ve Maya-Der. Broşür sadece bir başlangıç ve yol haritası. Daha sonrasında mahallelinin destek vereceğini düşünüyoruz. Kâğıt israfını önlemek ve yaygınlaşmasını sağlamak için bir QR kod da yaptık. Kolaylıkla oradan bilgisayarınıza, telefonunuza indirebilirsiniz” dedi.

AFET ANINDA NASIL HAREKET ETMELİYİZ?

Broşürde kısa tanımın ardından Koşuyolu’nda var olan yeşil alanlar, eğitim kurumları ve eczaneler yer alırken deprem esnasında ilk 3 saniyede yapılması gerekenler şöyle sıralandı: panik yapmamak pencere, kapı, cam, kitaplık gibi yerlerden uzak durarak ayakta durmamak, koşmamak, pencere veya balkondan atlamamak, merdivenden veya asansörden inmeye çalışmamak.

Mahalle riskleri arasında su taşkınları, fırtına ve dolunun da olduğu belirtilirken sel sırasında yapılması gerekenler de özel olarak belirtildi. Buna göre sel sularından geçmeye çalışmamak, kopan elektrik tellerine dikkat etmek, yüksek yerlere çıkmak ilk yapılması gerekenler olarak vurgulandı.

“Bekleme katıl, afet planını bugün yap!” başlığıyla belirlenen broşürde ‘mahallemizi, komşumuzu tanıyalım’ kısımlarıyla mahallelinin afet öncesi koordinasyonuna dikkat çekilirken en sonda ulaşılabilir acil telefonlar yazıldı.

AFET ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

10 sayfadan oluşan afet broşüründe ilk olarak afet yaşandıktan sonra ilk 30 dakika, 3 saat ve ilk 72 saatte neler yapılması gerektiği sıralanırken, mahallede afet öncesi yapılması gerekenler açıklandı:

-Hastane, okul, eczane, veterinerlerimizin bulunduğu yerleri haritada işaretlemek

-Okullarda afet hazırlık planı yaparak, çocukların tahliyesini planlamak

-Mahalleden oturan doktor, hemşire, veterinerlerle tanışarak iletişimi güçlendirmek

-Jeneratör, fırın, kuyu, su deposu gibi yerleri belirlemek

-Trafo, yangın, doğalgaz, içme suyu gibi altyapılarla ilgili bilgi sahibi olup yerel kurumlarla işbirliği yapmak

-İlgili kurumlarla birlikte mahalle afet planını oluşturmak