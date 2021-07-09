Depreme karşı her binaya karekod

Kadıköy Belediyesi, olası bir afet durumunda vatandaşların rahatça ulaşabilmeleri için tüm binalara, deprem toplanma alanlarını gösterecek şekilde karekodlar yapıştırılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu yılın başında tüm belediyelere bir yazı göndermiş ve ilçelerdeki deprem toplanma alanlarını gösterecek şekilde levha, sticker, karekod hazırlanmasını önermişti.

Kadıköy Belediyesi de bu konuyla ilgili harekete geçti. Şu anda iki örnek üzerinde çalışılıyor ve tüm süreçler tamamlandıktan sonra Kadıköy’ün tüm binalarına, deprem toplanma alanlarını gösterecek karekodların yerleştirilmesi hedefleniyor.

TÜM BİNALARA YERLEŞTİRİLECEK

Kadıköy’de bu karekodlar, sayıları 25-30 bin arasında olan binalara yerleştirilecek. Ortak bir sistem oluşturulacak ve tüm Kadıköylüler bu sistem üzerinden deprem toplanma alanlarını rahat bir şekilde görebilecekler. Tüm belediyelere bu talimat gönderildi. Bazı belediyeler sokaklara bilgi içeren cihazlar koymayı hedeflerken, bazıları da levhalara sticker yapıştırmayı tercih ediyor.

Kadıköy’de deprem toplanma alanları 108’den 153’e çıkarılmıştı. Kadıköylüler, https://webgis.kadikoy.bel.tr/keos/?p=ABIS6_ITRF96 internet sitesi üzerinden haritadan deprem toplanma alanlarını görebiliyorlar. Haritada afetlerde kullanılacak 15 konteyner da bulunuyor. Bu konteynerlerdeki malzemeler de belediye tarafından yenileniyor.

AMAÇ, KAYBI EN AZA İNDİRMEK

Harita, Kadıköy’ün tüm mahallelerinde seri şekilde organize olmak, acil müdahale gerektiren alanlara en kısa ve etkili yoldan erişimi ve kaynakların aktarılmasını sağlamak, can ve mal kayıplarıyla hasarları en aza indirgemek amacıyla oluşturuldu.

Kadıköy’deki 21 mahalle, sekiz bölgeye ayrıldı. Bu bölgelere afet yerleşim bölgeleri ismi verildi. Afet çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli verilerin toplanarak haritaya aktarılması işi ise devam ediyor. Yeni bilgi akışı ile sürekli veri güncellenmesi yapılıyor. Toplanma alanlarının yanı sıra enkaz döküm alanları, çadır alanları, eczaneler, depolama alanları, hastaneler, polis merkezleri, itfaiye gibi yerler de haritada belirlenmiş durumda.

Kadıköy’ün depreme hazırlığı bununla da sınırlı değil. 2018 yılında açılan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Biliçlendirme Parkı’nda her yaş grubuna özel etkinlikler yapılmış, simülasyonlarla canlı, interaktif eğitim uygulanmıştı. Bu eğitimlerden 2020 yılında 36 farklı okuldan en az 3 bin 500 öğrenci, binin üzerinde yetişkin yararlanmıştı.

Parkın yanı sıra Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı da bugüne kadar üç binin üzerinde yapının riskli olduğunu tespit etmiş, bir o kadar bina da karar verilerek yıkılmıştı. Riskli yapıların yıkılarak yeniden yapılması konusunda çalışmalar da bir taraftan sürüyor.

OLASI SENARYO

İstanbul, deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bu sebeple tüm ilçelerin buna göre hazırlık yapması, bunu sürekli kılması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, tahminen 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’da yüzbinlerce binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor.

7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde Kadıköy’de binaların yüzde 27’sinin hafif, yüzde 10’unun orta, yüzde 2’sinin ağır, yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi bekleniyor. Üst seviyede hasar görmesi beklenen bina oranı ise yüzde 13. Yine aynı tahminde Kadıköy’de, 7,5 büyüklüğündeki olası İstanbul depreminde 190 kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor.