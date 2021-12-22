Deniz taşımacılığı kura yenik düştü

Turyol ve İDO, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle bazı seferleri durdurduğunu açıkladı. Kaldırılan seferler arasında Kadıköy seferleri de var

İstanbul’da deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, artan maliyetler nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, İstanbul kalkışlı Çınarcık- Esenköy ve Kadıköy (Metro İskele)- Karaköy/Eminönü seferlerini durdurma kararı aldı.

KADIKÖY SEFERLERİ DURDURULDU

Turyol’un, web sitesinde şu duyuru yer alıyor: “Değerli yolcularımız, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalüe edilmesi gibi birçok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir. Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz. Saygıyla kamuoyuna duyurulur.”

Turyol’un ardından İDO da benzer bir karar aldı. İDO, Yenikapı-Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarının 30 Aralık'ta seferlerden çekileceğini duyurdu.

“SEFERLER SÜRDÜRÜLEMEZ NOKTAYA GELDİ”

İDO’nun açıklaması ise şu şekilde: “Ortaklık yapımızda 2020 yılındaki değişiklik ile biri yabancı olmak üzere 4 ortaklı yapımız, bir yabancı ve bir yerli ortağın ayrılması sonucu yüzde yüz yerli olarak iki ortaklı yapıya geçmiştir. Özelleştirme bedeli haricinde, her yıl İBB ve Milli Emlak'a 44 milyon kira, yaklaşık 45 milyonluk SGK primi ve 100 milyonu aşan diğer tüm vergilerimizle kamuya sağladığımız yıllık finansal katkı önemli miktardadır. Basında yer alan ve gemilerimizin bakımları ve kiralama süreleri ile ilgili İBB ile bir uyuşmazlığımız bulunmamakta, bu konuda basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kiralama sürelerinin bitmesine yaklaşık 20 yıl bulunmasına rağmen Yenikapı- Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarımız 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla seferlerden çekilecektir. Döviz kuru artışının getirdiği yakıt ve operasyonel maliyetlerdeki artış, bu iki hızlı feribotumuzla yaptığımız seferleri sürdürülemez noktaya getirmiştir. Özelleştirme sürecinden sonra Osmangazi köprüsünün sözleşmede yer alan araç geçiş fiyatının düşürülmesi, Eskihisar-Topçular hattında hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faaliyet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız rekabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz etki ve Bursa Belediyesi'ne ait BUDO'nun devlet sübvansiyonu ile rakibimiz olması nedenleriyle Yenikapı – Bursa hattında sefer yapmamız daha da zorlaşmıştır. Tüm zorluklarımızın haricinde; 3500 kg. üzeri araçların Sirkeci-Harem hattımızdaki arabalı vapurlarımızla seyahatini yasaklayan 17.05.2017 tarihli UKOME kararına karşı hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Elimizde olmayan tüm bu sebeplerden dolayı işletemez hale geldiğimiz iki hızlı feribotumuzun hizmetlerine 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla son verdiğimizi üzülerek bildiririz. Ancak mağduriyeti en aza indirmek için Mudanya- Yenikapı hattımızda araçsız yolcularımıza hizmet verdiğimiz deniz otobüsü seferlerimizi arttırıyoruz.”