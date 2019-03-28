Deniz balığında sona doğru

Denizlerde balık avı yasağının başlamasına sayılı günler kalırken, son deniz balıkları tezgâhlardaki yerini aldı

Balıkların üreme döneminin başlaması nedeniyle denizlerde balık avı yasağı 15 Nisan’da başlıyor. 1 Eylül’e kadar devam edecek olan yasak süresince tezgâhlarda olta balıkları yer alacak. Denizlerde balık avı yasağının başlamasına günler kala balığın nabzının attığı Kadıköy Tarihi Çarşı’da tezgâhları deniz balıklarının son örnekleri süslüyor.

Roka, marul, salatalık, soğan gibi “balığın yancıları”nın fiyatları yüksek seyrederken, balık sezonunda fiyatlar nasıldı? Bu soruyu çarşı esnafına sorduk. Esnaflar bereketli bir sezon geçtiğini söylerken, balık bolluğundan dolayı denizin krizden etkilenmediğini söyledi. İthal balıklarda ise zam yüzde 100’ün üzerinde…

“PAHALILIK BİZİ ETKİLEMEDİ”

Çarşı esnafından Selim Erdoğan sezon için “şahane” ifadesini kullanırken, “Dolu dolu bir sezon geçti. Fiyatlar da çok ekonomikti. En çok palamut, çinekop ve hamsi sattık. Bu dönemde de fiyatından dolayı en çok istavrit gidiyor. Ülkede genel olarak bir pahalılık var ama bizi çok etkilemedi. Sezon kapandıktan sonra palamut, çinekop, mezgit maalesef tezgâhlarda olmayacak. Onların yerine levrek çupra sardalya ve tekir gelecek.” dedi.

Sathı Dereli de sezonun iyi geçtiğini söylerken ithal balıkların geçen seneki fiyatları ikiye katladığını aktardı. Dereli, “Bu sezon en çok palamut sattık. Hamsiyi 5 TL, 7 TL, 10 TL’ye sattığımız zamanlar oldu. Bundan sonra kışa kadar fiyatlar daha düşmez. Yurtdışından gelen balıklarda ise artış oldu. Normalde Norveç’ten gelen uskumruyu 35TL’ye satıyorduk bu sene 80 TL’den verebiliyoruz. Somon 50 TL’ydi 90 TL oldu.

Mehmet Kılıçdoğan ise sezon başında çok balık geldiğini, bunun beklentiyi yükselttiğini fakat sonrasında devamının bekleneni vermediğini savundu. Kılıçdoğan, “Sezonun başında özellikle palamut ve çinekop ile birlikte birçok balık fazla çıkıyordu fakat devamı istediğimiz gibi gelmedi. Hamsi özellikle bekleneni veremedi. Ucuzdan sattığımız dönemler de oldu fakat genel olarak yüksek seyretti. Bu senenin en bereketlisi istavrit. Hala 15 TL.”

TARİHİ ÇARŞIDA BALIK FİYATLARI ŞÖYLE:

Karadeniz Mezgit: 25-30 TL.

İstavrit: 12-20 TL.

Palamut(Buzhane): 20 TL

Palamut(Taze): 35-40 TL

Uskumru: 15-30 TL

Hamsi: 25 TL.

Somon: 30 TL.

Mezgit: 35-40 TL

Çinekop: 50-60 TL.

Tekir: 40-50 TL.

Levrek: 25-35 TL.

Çupra: 30-40 TL

Sarıkanat: 60 TL.

Barbun: 70 TL.