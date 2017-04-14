Demokrasi için SANDIK BAŞINA

Tüm Türkiye 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek olan referandumda sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanırken yapılması gerekenler hakkında açıklama yaptı. Nerede oy kullanacağını bilmeyen vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sistemine giriş yaparak öğrenebilir

Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken dikkat etmeniz gereken neler? Yüksek Seçim Kurulu’nun paylaştığı bilgileri okumakta fayda var

Her seçmen sadece kayıtlı olduğu sandıklarda oy kullanabilecek. Seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayan vatandaşlar, e-devlet sitesinden veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilinecek.

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye nüfus cüzdanınızı almayı unutmayın. Kimliği olmayan vatandaşlar; geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeler ile oy kullanabilecek. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gerekiyor.

BUNLARA DİKKAT!

-Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi cihazlarla oy verme kabinine girilmesine izin verilmeyecek. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

-Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

-Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

ENGELLİ SEÇMENLER NE YAPMALI?

Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bedensel engeli açıkça belli olanlar o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri ise, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek ve oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

Görme engelli seçmenler ise istedikleri takdirde yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığı ile oylarını kullanabilecek.