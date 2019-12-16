“Demokrasi Arenası” Kadıköy’de kuruldu

Televizyon programlarına ara veren gazeteci Uğur Dündar, “Demokrasi Arenası” ile ekranlara geri döndü. Kadıköy'de yapılan "Demokrasi Arenası”nın ilk konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

Simge KANSU

Gazeteci Uğur Dündar, “Demokrasi Arenası” ile Tele1 ekranlarında yeni bir başlangıç yaptı. 13 Aralık Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi’nden canlı yayınlanan programın ilk konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Belediye Meclisi’nde 2020 bütçesini sunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 milyar vadesi geçmiş borç yükü ve 7,9 milyar bütçe açığıyla belediyeyi devraldıklarını söylemişti. İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi ile ilgili benim zaten bir tespitim vardı. Bunu defalarca dile getirdim. 5+5 yıllık sıkıntılı dönem diye anlatırım hep.” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, 2009-2014 yıllarını, kötü günlerin habercisi hazırlık dönemi olarak tanımladı ve 2014-2019 yılları için çok daha kötü bir bütçe yönetimi ortaya konduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, daha önce Refah Partisi’nden belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Oturarak belediye başkanlığı yapılmayacağını en iyi kendisi bilir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu için, “Kanal İstanbul’a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak.” ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu canlı yayında “Ben oturarak belediye başkanlığı yapamam, zaten işime bakıyorum” dedi.

YA KANAL YA İSTANBUL

Kanal İstanbul projesi hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, “Güzel bir araştırma raporunda bir tarif var, ya kanal ya İstanbul. Bu basit bir konu değil” diyerek projeye karşı olduğunu dile getirdi: “Benim elimde bir yetki olsa İstanbul’un batısından doğusuna sit alanı ilan ederim. On binlerce yıllık insanlık tarihinin içinde olduğu, Kanal İstanbul’un yok edeceği ilk insan kalıntıları ve yazıtların on bin yıllık olduğunu bilmeyen yok, böyle bir kenti birinci vazife nedir; korumak. Mahkemeler dolar taşar itirazlarımızı veririz. Dava açarız. Halk, halkı hiçe sayanlara ve halka sormadan böyle büyük projelere imza atanlara 23 Haziran’da cevap verdi, sizin döneminiz bitti, dedi.”

“HERKES İŞİNE BAKSIN”

İmamoğlu İlk 18 günlük döneminde kendisine “Marmara Denizinde Adalar” adlı bir proje sunulduğunu aktardı. İmamoğlu, Kanal İstanbul’daki hafriyatlarla adaların yapılmasını içeren projenin detaylarını canlı yayında açıkladı: “Bu adalarda o villaların tanesi 2 milyon dolar… Deniz manzaralı. Avcılar’ı, Bakırköy’ü Beylikdüzü’nü seyredecek. Akıl tutulması. Bu villaları aldılar, konut projelerinde tanıtmaya gittiler. Büyükşehir Belediyesi bu işlerle uğraşmamalı. Şimdi diyorlar ki biz ondan vazgeçtik. Karadeniz’i dolduracağız. Ya Allah aşkına başka işiniz mi yok. ‘İşine bak’ diyorsunuz ya, vallahi herkes işine baksın ya.”

Uğur Dündar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı’nın son durumunu da sordu. İmamoğlu, “İBB herkesin, 16 milyon insanın. Böyle bir eserin manipüle edilerek birine verilmesini anlamıyorum” dedi ve “Hukukçu arkadaşlarım adım adım gün gün takip ediyor. Biz Türkiye’mizin adalet sisteminden kamu yozlaşmasına dur diyecek bir karar bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

2020 bütçesinde sosyal yoksullukla ilgili bütçeyi iki katına çıkardıklarını dile getiren Ekrem İmamoğlu, “Deprem var, mülteci politikaları var. Çok iyi verilerle çözümlerin paydaşı olması konusunda özel çaba yürütüyoruz. Bu süreçte ne yapabiliriz noktasındayız. İşimizi önemsiyoruz, etkin rol alacağız” dedi.

CKM DOLDU TAŞTI

Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu’na görev süresi bittiği zaman nasıl bir İstanbul vaat ettiğini sordu. “Dünyanın en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Dünyanın en cesur demokrasi uygulamalarını bu şehirle beraber sizlerle hayata geçirmek istiyorum” diyen İmamoğlu, “İstanbul'da her şey İstanbulluları mutlu edecek. Kesinlikle her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Yayınlandığı gece izlenme rekorları kıran “Demokrasi Arenası”, Caddebostan Kültür Merkezi’nde Kadıköylüler tarafından da yoğun ilgi gördü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da aralarında olduğu seyirciler, merdivenlere ve salon dışına taştı.