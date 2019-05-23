YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, “Dağ fare doğurdu” dedi

YSK'nın 6 Mayıs'ta iptal ettiği İBB seçimlerinin gerekçeli kararı açıklandı. 250 sayfadan oluşan kararda oy çalındığına ilişkin herhangi bir ibare yer almazken 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı şekilde belirlendiği, 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığı gibi gerekçeler yer alıyor.

Katıldığı bir televizyon programında YSK’nın gerekçeli kararını yorumlayan Ekrem İmamoğlu “Dağ fare doğurdu” dedi. 250 sayfanın kendisine göre hiçbir şey ifade etmediğini belirten İmamoğlu şunları söyledi: “Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe. Sonuca tesir etti deniyor ya bize bir oran verin rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım. 17 gündür bu işe çalışıyorsunuz. Alıp bu sandıkları istatistiki olarak döküp neden altına yazmadınız?”

“ 250 sayfada hırsız yok, çalma yok” diyen İmamoğlu özür dinlemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecekler. İftira ettik diye. Bu iftiradır”

YSK kararı ile demokrasinin katlediğini ifade eden İmamoğlu, “Biz diyoruz ki 1 Emaneti geri alacağız. 16 milyon insanın emaneti gasp edildi. 2 AK Partili hemşehrimin yarın partisinde ya da bir başka partide siyaset yapabilmesi için mücadele edeceğiz” dedi.