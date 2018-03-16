Cumhuriyet’e ziyaret

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, geçtiğimiz günlerde eski genel yayın yönetmeni ve muhabiri tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu 496 gün, muhabir Ahmet Şık ise 435 gün tutuklu kalmıştı. 14 Mart Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette Nuhoğlu ve beraberindeki heyeti, Murat Sabuncu ve halen gazetenin yayın yönetmenliğini sürdüren Aydın Engin karşıladı. Aykurt Nuhoğlu, Sabuncu’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.