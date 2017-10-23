Cumhuriyet meşalesi yandı

Cumhuriyetin 94. yıldönümü kutlamaları, Kadıköy’de bir hafta önceden bayrak dağıtımı ve meşale töreniyle başladı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün (23 Ekim Pazartesi) Kadıköy İskele Meydanı’nda geleneksel meşale yakma töreni düzenlendi. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant öğrencilerle birlikte yaktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 21 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bandosu’nun Altıyol’da verdiği konserle başladı.

Bando Bahariye Caddesi boyunca ilerleyerek Süreyya Opera önünde bir konser verdi.

Caddebostan, Suadiye, 19 Mayıs mahalleleri ve Kadıköy’ün birçok yerinde konser veren bando, 29 Ekim’e kadar konserlerine devam edecek.

Kadıköy Belediyesi ayrıca tüm hafta sonu Altıyol ve Bağdat caddesinde vatandaşlara bayrak dağıttı.

Etkinlikler 25 Ekim Çarşamba akşamı Kadıköy Belediye Binası bahçesinde düzenlenecek Moğollar ve Hayko Cepkin konseriyle devam edecek.

24 yıldır gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” 29 Ekim Pazar günü Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’dan başlayıp Bağdat Caddesi İskele Sokak’ta son bulacak.