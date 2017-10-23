Haftalık Bağımsız Gazete 23 Ekim 2017
Kente Kadıköy'den Bak
Altkat Sanat 5. yılını kutluyor!
Altkat Sanat 5. yılını kutluyor!
Kültür Sanat
Gençlik Sanat Merkezi 1 yaşında!
Gençlik Sanat Merkezi 1 yaşında!
Şehrin Kadıkeyfi
Hasanpaşa’da avangard sanat!
Hasanpaşa’da avangard sanat!
Ropörtaj
Hayat gibi oyun...
Hayat gibi oyun...

Cumhuriyet meşalesi yandı

Cumhuriyetin 94. yıldönümü kutlamaları, Kadıköy’de bir hafta önceden bayrak dağıtımı ve meşale töreniyle başladı

Cumhuriyet meşalesi yandı
Orhan Müftüoğlu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün (23 Ekim Pazartesi) Kadıköy İskele Meydanı’nda geleneksel meşale yakma töreni düzenlendi. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant öğrencilerle birlikte yaktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 21 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bandosu’nun Altıyol’da verdiği konserle başladı.

Bando Bahariye Caddesi boyunca ilerleyerek Süreyya Opera önünde bir konser verdi.

Caddebostan, Suadiye, 19 Mayıs mahalleleri ve Kadıköy’ün birçok yerinde konser veren bando, 29 Ekim’e kadar konserlerine devam edecek.

Kadıköy Belediyesi ayrıca tüm hafta sonu Altıyol ve Bağdat caddesinde vatandaşlara bayrak dağıttı.

Etkinlikler 25 Ekim Çarşamba akşamı Kadıköy Belediye Binası bahçesinde düzenlenecek Moğollar ve Hayko Cepkin konseriyle devam edecek.

24 yıldır gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” 29 Ekim Pazar günü Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’dan başlayıp Bağdat Caddesi İskele Sokak’ta son bulacak.

Etiketler; #Kadıköy Cumhuriyet Bayramı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.