Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca yapılan etkinliklerin başlangıcı kabul edilen Atatürk Anıtı'nda meşale yakma törenine öğrencilerin katılmasına izin verilmemesine, yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi

Kadıköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca yapılan etkinliklerin başlangıcı olan İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreni bu yıl öğrencisiz yapıldı. Yazılı bir açıklama yapan Odabaşı, keyfi ve politik nedenlerle gelenekselleşmiş meşale yakma merasiminin öğrencisiz yapıldığını belirterek Kadıköylüleri 29 Ekim akşamı Bağdat Caddesi'nde yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü'ne çağırdı.

Odabaşı’nın açıklaması şöyle:

“Kamuoyunun dikkatine,

Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca gerçekleştirilen bütün etkinliklerin başlangıcı olarak kabul edilen ve yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’ndaki meşale yakma töreni, sebebini anlamakta zorluk çektiğimiz bir karar neticesinde bu yıl Kadıköylü öğrencilerden ayrıştırılarak buruk bir şekilde kutlanmıştır.

Yıllardır Kadıköy’ün farklı okullarından gelen öğrencilerin Atatürk Anıtı’ndaki meşaleyi yakarak dahil oldukları bu geleneksel merasim, Kurumumuza hiçbir bilgi vermeden Cumhuriyetimizin 98. yıl kutlamalarında salt keyfi ve politik sebeplerle açıklanabilecek bir kararla sekteye uğratılmıştır.

Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi, böylesi fevri kararlarla Cumhuriyet değerlerinden uzak tutulmaya çalışılmasını asla kabul etmiyor; bütün Kadıköylüleri 29 Ekim Cuma günü saat 19:00’da Bağdat Caddesi’nde gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Yürüyüşü’nde Cumhuriyetimizi sahiplenmeye davet ediyoruz!

Kadıköy’de Cumhuriyet geleneklerinin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz!

Cumhuriyet, Kadıköy’dür!”