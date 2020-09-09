Cumhuriyet Halk Partisi 97 yaşında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. yılı Kadıköy'de kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından Rıhtım Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri ve CHP Kadıköy İlçe teşkilatı yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Ali Narin, “Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Her zaman hak, hukuk, adalet mücadelesi gütmüştür. Bu mücadeleyi gütmeye bugün partinin neferi olarak bizler devam etmekteyiz. Bizler neferi olmaktan gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partimizin gücüne güç katmaya, mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha büyük işler yapacağız. Halkın iktidarını, halkın iradesiyle kuracağız” şeklinde konuştu.