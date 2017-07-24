Cumhuriyet gazetesi davası başladı

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanı 9 ay sonra ilk defa hakim karşısına çıktı. Basın özgürlüğüne sahip çıkan Kadıköylüler de davayı takip etmek için İstanbul Adalet Sarayı’na gitti

Yaklaşık 9 ay önce tutuklanarak cezaevine konulan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava başladı. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara, gazetenin çizeri Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Avukat M. Kemal Güngör 262, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık 206, muhasebe biriminde çalışan Yusuf Emre İper ise 106 gündür tutuklu bulunuyor. Cumhuriyet çalışanları hakkında, tutuklandıklarından 156 gün sonra iddianame hazırlandı. 11’i tutuklu 17 çalışanın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

“AYDINLIĞIN TEMSİLCİLERİ”

Basın Bayramı ve sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz'a denk gelen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülen dava öncesi tutuklu gazeteciler için destek eylemi düzenlendi. DİSK Basın-İŞ, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, STK’lar ve aralarında milletvekilleri, sanatçılar ve yazarların da olduğu onlarca kişi adliye bahçesinde “Özgür basın susturulamaz” sloganı attı.

Eylemde Cumhuriyet Davası Koordinasyonu adına Beyza Metin basın açıklamasını okudu. Metin, “Bu ülkede hakikati aramanın, egemenlere rağmen hakikati dillendirmenin bir bedeli var. 150'yi aşkın gazeteci arkadaşımız bu yüzden tutuklu. Tarih boyunca tüm istibdat rejimleri hakikati adalet ve özgürlük arayışıyla buluşturmuş olanlara karşı hep aynı yöntemi uyguladı. Bugün ülkemiz en koyu istibdat rejimlerini aratacak bir rejimle yönetiliyor. Halkın haber alma hakkının gasp edildiği, hukukun bir çıkar grubunun emrine amade olduğu, suçun iktidardakilerin ihtiyaçlarına göre tarif edildiği bir rejimle karşı karşıyayız” dedi.

“Cumhuriyet gazetesinin yazarları ve yöneticileri aydınlığın temsilcisidir” diyen Metin, “İktidar politikaları doğrultusunda aynı başlıkla gazete çıkarmaktan utanmayan onlarca yönetici ve yazar ise karanlığın. Bu ülkenin aydınlık birikimine, karanlığa karşı aydınlığın galebe çalacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra gazetecilere destek amacıyla onlarca renkli balon gökyüzüne bırakıldı.

KADIKÖYLÜLER DE DESTEK VERDİ

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının tutuklanmasının ilk gününden beri hem Kadıköy’de hem de gazete binasında destek eylemlerini sürdüren Kadıköylüler, bugün de desteklerini sürdürmek ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak için İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla saat 09:00’da Söğütlüçeşme metrobüs durağında bir araya gelen Kadıköylüler hep birlikte adliyeye gitti. Kadıköylüler adliye bahçesine “Hak, hukuk, adalet” sloganı atarak girdi. Kadıköylüler 5 gün boyunca davayı takip edecek.

“GAZETECİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Gazete Kadıköy’e açıklama yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “Bizler Kadıköylüler olarak doğru haber alma hakkımıza, doğru bilgi alma hakkımıza sahip çıkıyoruz. Haber alma hakkımızı sağlayan gazeteciler şu an içeride. Türkiye’de basın özgürlüğü çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Doğru haber alma hakkımızı engelleyen zihniyeti protesto etmek için buradayız. Basının kendisini özgür ifade edebilmesi için gazetecilerin yanında olacağız. Özgür basın susturulamaz” şeklinde konuştu.

BASIN ÖRGÜTLERİ DURUŞMAYI İZLİYOR

Uluslararası basın meslek örgütleri de 5 gün sürmesi beklenen ilk duruşmayı izliyor. Duruşma öncesinde adliye önünde yapılan ortak açıklamaya, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile PEN International'ın dünyanın dört bir yanından gelen üyeleri katıldı.