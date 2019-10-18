CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

29 Ekim 1923’ün üzerinden tam 96 yıl geçti. Asla unutulmayacak bu tarih sadece Cumhuriyet’in ilanını değil bir halkın yeniden doğuşunu da simgeliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda belirttiği gibi “29 Ekim en büyük bayramımızdır.”
Kadıköy de bu bilinçle her yıl yaklaşık iki hafta boyunca Cumhuriyet’i kutluyor. Bu yılki program her zaman olduğu gibi dolu dolu. Cumhuriyet Bandosu mahalle mahalle gezip marşlarla bayramın coşkusunu yaşatırken gönüllüler söyleşilerle günün önemini anlatacak. Marmara Yelken Kulübü, Cumhuriyet Kupası için bir yelken yarışı düzenliyor; 29 Ekim Bisikletçileri bisikletleriyle, Klasik Otomobilciler Derneği de dönemi yansıtan araçlarıyla konvoy kuracak.
Tabii ki en büyük etkinlik yüzbinlerce Kadıköylüyü buluşturan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü olacak. Yürüyüş 29 Ekim Salı 19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayacak.
İşte Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin tam programı:
19 Ekim 2019 Cumartesi
Cumhuriyet Bandosu
Osmanağa Mah. Altıyol 14.00
Caferağa Mah. Tarihi Çarşı 15.00
Caferağa Mah. Mehmet Ayvalıtaş Parkı 16.00
Caferağa Mah. Moda Parkı 17.00
20 Ekim 2019 Pazar
Cumhuriyet Bandosu
Suadiye Mah. Bağdat Cad. Suadiye Işıklar 14.00
Suadiye Mah. Bağdat Cad. Şaşkınbakkal Işıklar 15.00
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. İskele Sokak Girişi 16.00
19 Mayıs Mah. Sultan Sokak 19 Mayıs Park Önü 17.00
21 Ekim 2019 Pazartesi 10.00
Meşale Yakma Töreni
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı
21 Ekim 2019 Pazartesi 14.00
Cumhuriyet Bayramı ve Kuvayı Milliye Destanı’nın Önemi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri
Konusmacı: Tiyatro Sanatçısı Haydar Zorlu
Müzik/Piyano: Ilhan Tonger
Oyuncular: Haydar Zorlu, Hande Günözü, Ali Ulusoy
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu
21 Ekim 2019 Pazartesi
Cumhuriyet Bandosu
Meşale Yakma Töreni Kadıköy İskele Meydanı 10.00
Hasanpaşa Mah. Kurbağalı Dere Cad. No:56 (İş Bankası Önü) 15.00
Hasanpaşa Mah. Söğütlüçeşme Metrobüs Önü 16.00
Rasimpaşa Mah. Yeldeğirmeni Karakolhane Cad. No:21 17.00
Rasimpaşa Mah. Yeldeğirmeni Sokak 18.00
22 Ekim 2019 Salı
Cumhuriyet Bandosu
Eğitim Mah. Patikayol Sokak,
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Önü 15.00
Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. Yolaç İş Hanı Önü 16.00
Göztepe Mah. Tütüncü Mehmet Efendi Cad.
Rıdvan Pasa Sokak Girişi 17.00
Erenköy Mah. Ethem Efendi Cad. No:52 18.00
23 Ekim 2019 Çarşamba
Cumhuriyet Bandosu
Bostancı Mah. Esinti Sokak Bostancı Park Önü 15.00
Bostancı Mah. Cami Sokak 16.00
Sahrayıcedid Mah. Kireçhaneler Sokak ile
Cebesoy Sokak Kesişimi 17.00
Merdivenköy Mah. Sair Arsi Cad. No:22 18.00
24 Ekim 2019 Perşembe 11.00
Cumhuriyet ve Türk Kadını
Düzenleyen: Hasanpaşa Gönüllüleri
Konuşmacı: Eğitmen Dilek Oğuz
Yer: Hasanpaşa Gönüllü Evi
24 Ekim 2019 Perşembe
Cumhuriyet Bandosu
Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Dar Sokak Girişi 15.00
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Parkı 16.00
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Mahalle Evi 17.00
Acıbadem Mah. Defne Sokak Acıbadem Parkı 18.00
25 Ekim 2019 Cuma
Cumhuriyet Bandosu
Kozyatağı Mah. Milli Hâkimiyet Parkı 15.00
Kozyatağı Mah. Buket Sokak Meclis Binası Önü 16.00
Dumlupınar Mah. Dr. Erkin Cad. Park Önü 17.00
Osmanaga Mah. Halitaga Cad. Kıvanç Sokak Girisi 18.00
26 - 27 - 28 - 29 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı Kupası
Düzenleyen: Istanbul İl Yelken Temsilciliği,Marmara Yelken Kulübü
Yer: Caddebostan / Adalar Parkuru
İstanbul ilinde bulunan tüm yelken kulüplerinden 200 sporcunun
katılımıyla gerçekleşecek yelken yarışları Caddebostan Sahili
yürüyüş yolundan izlenebilir.
Bilgi İletişim: 0216 467 31 67
26 Ekim 2019 Cumartesi
Cumhuriyet Bandosu
Osmanağa Mah. Altıyol 14.00
Caferağa Mah. Tarihi Çarsı 15.00
Caferağa Mah. Rıhtım Cad. TESAK Yanı 16.00
Caferağa Mah. Moda Cad. Kadıköy M.T.A. Lisesi Önü 17.00
26 Ekim 2019 Cumartesi 14.00
Bayrak Dağıtımı
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Başlangıç: Altıyol - General Asım Gündüz Caddesi
27 Ekim 2019 Pazar 14.00
Bayrak Dağıtımı
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Başlangıç: Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar
27 Ekim 2019 Pazar
Cumhuriyet Bandosu
Suadiye Mah. Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar 14.00
Suadiye Mah. Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Işıklar 15.00
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. İskele Sokak Girişi 16.00
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. 60. Yıl Göztepe Parkı Önü 17.00
28 Ekim 2019 Pazartesi 10.00
Bostancı Atatürk Büstünde Tören
Ardından Bostancı Gönüllü Evi’nde Kutlama
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri
Yer: Bostancı Gönüllü Evi
28 Ekim 2019 Pazartesi 11.00
Koşuyolu Atatürk Büstünde Tören
Ardından Koşuyolu Gönüllü Evi’nde Kutlama
Düzenleyen: Koşuyolu Gön. - Koşuyolu Muhtarlığı
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
28 Ekim 2019 Pazartesi Resmi Program / 13.00
Çelenk Koyma Töreni
Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı
Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı Önü
28 Ekim 2019 Pazartesi 13.30
Cumhuriyet'in Anlamı
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri
Konusmacı: Yard. Doç. Ercan Süel
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
28 Ekim 2019 Pazartesi
Cumhuriyet Bandosu
Feneryolu Mah. Bağdat Cad.
Gazi Muhtar Paşa Sokak Girişi 15.00
Feneryolu Mah. Mustafa Mazhar Bey Sokak
Özgürlük Parkı Girişi 16.00
Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Volkan Sokak Girişi 17.00
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kuyubaşı Parkı 18.00
29 Ekim 2019 Salı Resmi Program / 09.00
Tebriklerin Kabulü
Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı
Yer: Kadıköy Kaymakamlığı
29 Ekim 2019 Salı Resmi Program / 10.00
Resmi Geçit Töreni
Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı
Yer: Bağdat Caddesi Feneryolu Resmi Tören Alanı
*Hava muhalefeti olması durumunda Resmi Tören Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi’nde yapılacaktır.
29 Ekim 2019 Salı 10.00
Cumhuriyetimizin 96. Yılını Bisikletlerle Kutluyoruz
Düzenleyen: 29 Ekim Bisikletçileri
Yer: 60. Yıl Göztepe Parkı Bağdat Caddesi Girişi
29 Ekim 2019 Salı 10.00
Cumhuriyet Konvoyu
Düzenleyen: İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği
Yer: Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
60. Yıl Göztepe Parkı Karsısı
29 Ekim 2019 Salı 13.00
Moda Atatürk Büstünde Tören
Ardından Moda Gönüllü Evi’nde Kutlama
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri, Caferağa Muhtarlığı,
Moda İlkokulu Mezunları Derneği,
Moda Deniz Kulübü
Yer: Moda Gönüllü Evi
29 Ekim 2019 Salı 15.00 - 18.30
Sahne 1 / Şaşkınbakkal Işıklar Bağdat Caddesi
Sahne 2 / Zincirli Köşk Sokak Girişi Bağdat Caddesi
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu
Çocuk Sanat Merkezi Ritmin Yıldızları Grubu
Dans Gösterileri
Cumhuriyet Bandosu
DJ Performans
29 Ekim 2019 Salı 19.00
Cumhuriyet Yürüyüşü
Düzenleyen: Kadıköylüler
Başlangıç: Bağdat Cad. Suadiye Işıklar
Bitiş: Bağdat Cad. Caddebostan İskele Sokak
30 Ekim 2019 Çarşamba 17.00
Cumhuriyet Haftası Etkinliği
Düzenleyen: ADD Kadıköy Şubesi
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
30 Ekim 2019 Çarşamba 20.00
Cumhuriyet Konseri
Düzenleyen: Moda’nın Renkleri Müzik Kulübü
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
31 Ekim 2019 Perşembe 18.00
“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” Konseri
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllü Evi TSM Korosu
Şef: Şule Mantık
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
01 Kasım 2019 Cuma 13.30
Atatürk ve Eğitim Reformları
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri
Konusmacı: Fikret Semin
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi