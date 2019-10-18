CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

Cumhuriyet’imizin ilanının 96. yılı, Kadıköy’de yaklaşık iki haftaya varan etkinliklerle kutlanacak

29 Ekim 1923’ün üzerinden tam 96 yıl geçti. Asla unutulmayacak bu tarih sadece Cumhuriyet’in ilanını değil bir halkın yeniden doğuşunu da simgeliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda belirttiği gibi “29 Ekim en büyük bayramımızdır.”

Kadıköy de bu bilinçle her yıl yaklaşık iki hafta boyunca Cumhuriyet’i kutluyor. Bu yılki program her zaman olduğu gibi dolu dolu. Cumhuriyet Bandosu mahalle mahalle gezip marşlarla bayramın coşkusunu yaşatırken gönüllüler söyleşilerle günün önemini anlatacak. Marmara Yelken Kulübü, Cumhuriyet Kupası için bir yelken yarışı düzenliyor; 29 Ekim Bisikletçileri bisikletleriyle, Klasik Otomobilciler Derneği de dönemi yansıtan araçlarıyla konvoy kuracak.

Tabii ki en büyük etkinlik yüzbinlerce Kadıköylüyü buluşturan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü olacak. Yürüyüş 29 Ekim Salı 19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayacak.

İşte Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin tam programı:

19 Ekim 2019 Cumartesi

Cumhuriyet Bandosu

Osmanağa Mah. Altıyol 14.00

Caferağa Mah. Tarihi Çarşı 15.00

Caferağa Mah. Mehmet Ayvalıtaş Parkı 16.00

Caferağa Mah. Moda Parkı 17.00

20 Ekim 2019 Pazar

Cumhuriyet Bandosu

Suadiye Mah. Bağdat Cad. Suadiye Işıklar 14.00

Suadiye Mah. Bağdat Cad. Şaşkınbakkal Işıklar 15.00

Caddebostan Mah. Bağdat Cad. İskele Sokak Girişi 16.00

19 Mayıs Mah. Sultan Sokak 19 Mayıs Park Önü 17.00

21 Ekim 2019 Pazartesi 10.00

Meşale Yakma Töreni

Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı

21 Ekim 2019 Pazartesi 14.00

Cumhuriyet Bayramı ve Kuvayı Milliye Destanı’nın Önemi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

Konusmacı: Tiyatro Sanatçısı Haydar Zorlu

Müzik/Piyano: Ilhan Tonger

Oyuncular: Haydar Zorlu, Hande Günözü, Ali Ulusoy

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

21 Ekim 2019 Pazartesi

Cumhuriyet Bandosu

Meşale Yakma Töreni Kadıköy İskele Meydanı 10.00

Hasanpaşa Mah. Kurbağalı Dere Cad. No:56 (İş Bankası Önü) 15.00

Hasanpaşa Mah. Söğütlüçeşme Metrobüs Önü 16.00

Rasimpaşa Mah. Yeldeğirmeni Karakolhane Cad. No:21 17.00

Rasimpaşa Mah. Yeldeğirmeni Sokak 18.00

22 Ekim 2019 Salı

Cumhuriyet Bandosu

Eğitim Mah. Patikayol Sokak,

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Önü 15.00

Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. Yolaç İş Hanı Önü 16.00

Göztepe Mah. Tütüncü Mehmet Efendi Cad.

Rıdvan Pasa Sokak Girişi 17.00

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cad. No:52 18.00

23 Ekim 2019 Çarşamba

Cumhuriyet Bandosu

Bostancı Mah. Esinti Sokak Bostancı Park Önü 15.00

Bostancı Mah. Cami Sokak 16.00

Sahrayıcedid Mah. Kireçhaneler Sokak ile

Cebesoy Sokak Kesişimi 17.00

Merdivenköy Mah. Sair Arsi Cad. No:22 18.00

24 Ekim 2019 Perşembe 11.00

Cumhuriyet ve Türk Kadını

Düzenleyen: Hasanpaşa Gönüllüleri

Konuşmacı: Eğitmen Dilek Oğuz

Yer: Hasanpaşa Gönüllü Evi

24 Ekim 2019 Perşembe

Cumhuriyet Bandosu

Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Dar Sokak Girişi 15.00

Koşuyolu Mah. Koşuyolu Parkı 16.00

Koşuyolu Mah. Koşuyolu Mahalle Evi 17.00

Acıbadem Mah. Defne Sokak Acıbadem Parkı 18.00

25 Ekim 2019 Cuma

Cumhuriyet Bandosu

Kozyatağı Mah. Milli Hâkimiyet Parkı 15.00

Kozyatağı Mah. Buket Sokak Meclis Binası Önü 16.00

Dumlupınar Mah. Dr. Erkin Cad. Park Önü 17.00

Osmanaga Mah. Halitaga Cad. Kıvanç Sokak Girisi 18.00

26 - 27 - 28 - 29 Ekim 2019

Cumhuriyet Bayramı Kupası

Düzenleyen: Istanbul İl Yelken Temsilciliği,Marmara Yelken Kulübü

Yer: Caddebostan / Adalar Parkuru

İstanbul ilinde bulunan tüm yelken kulüplerinden 200 sporcunun

katılımıyla gerçekleşecek yelken yarışları Caddebostan Sahili

yürüyüş yolundan izlenebilir.

Bilgi İletişim: 0216 467 31 67

26 Ekim 2019 Cumartesi

Cumhuriyet Bandosu

Osmanağa Mah. Altıyol 14.00

Caferağa Mah. Tarihi Çarsı 15.00

Caferağa Mah. Rıhtım Cad. TESAK Yanı 16.00

Caferağa Mah. Moda Cad. Kadıköy M.T.A. Lisesi Önü 17.00

26 Ekim 2019 Cumartesi 14.00

Bayrak Dağıtımı

Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

Başlangıç: Altıyol - General Asım Gündüz Caddesi

27 Ekim 2019 Pazar 14.00

Bayrak Dağıtımı

Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

Başlangıç: Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar

27 Ekim 2019 Pazar

Cumhuriyet Bandosu

Suadiye Mah. Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar 14.00

Suadiye Mah. Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Işıklar 15.00

Caddebostan Mah. Bağdat Cad. İskele Sokak Girişi 16.00

Caddebostan Mah. Bağdat Cad. 60. Yıl Göztepe Parkı Önü 17.00

28 Ekim 2019 Pazartesi 10.00

Bostancı Atatürk Büstünde Tören

Ardından Bostancı Gönüllü Evi’nde Kutlama

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

Yer: Bostancı Gönüllü Evi

28 Ekim 2019 Pazartesi 11.00

Koşuyolu Atatürk Büstünde Tören

Ardından Koşuyolu Gönüllü Evi’nde Kutlama

Düzenleyen: Koşuyolu Gön. - Koşuyolu Muhtarlığı

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

28 Ekim 2019 Pazartesi Resmi Program / 13.00

Çelenk Koyma Töreni

Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı

Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı Önü

28 Ekim 2019 Pazartesi 13.30

Cumhuriyet'in Anlamı

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

Konusmacı: Yard. Doç. Ercan Süel

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

28 Ekim 2019 Pazartesi

Cumhuriyet Bandosu

Feneryolu Mah. Bağdat Cad.

Gazi Muhtar Paşa Sokak Girişi 15.00

Feneryolu Mah. Mustafa Mazhar Bey Sokak

Özgürlük Parkı Girişi 16.00

Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Volkan Sokak Girişi 17.00

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kuyubaşı Parkı 18.00

29 Ekim 2019 Salı Resmi Program / 09.00

Tebriklerin Kabulü

Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı

Yer: Kadıköy Kaymakamlığı

29 Ekim 2019 Salı Resmi Program / 10.00

Resmi Geçit Töreni

Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı

Yer: Bağdat Caddesi Feneryolu Resmi Tören Alanı

*Hava muhalefeti olması durumunda Resmi Tören Kadıköy Halk Eğitim

Merkezi’nde yapılacaktır.

29 Ekim 2019 Salı 10.00

Cumhuriyetimizin 96. Yılını Bisikletlerle Kutluyoruz

Düzenleyen: 29 Ekim Bisikletçileri

Yer: 60. Yıl Göztepe Parkı Bağdat Caddesi Girişi

29 Ekim 2019 Salı 10.00

Cumhuriyet Konvoyu

Düzenleyen: İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği

Yer: Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

60. Yıl Göztepe Parkı Karsısı

29 Ekim 2019 Salı 13.00

Moda Atatürk Büstünde Tören

Ardından Moda Gönüllü Evi’nde Kutlama

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri, Caferağa Muhtarlığı,

Moda İlkokulu Mezunları Derneği,

Moda Deniz Kulübü

Yer: Moda Gönüllü Evi

29 Ekim 2019 Salı 15.00 - 18.30

Sahne 1 / Şaşkınbakkal Işıklar Bağdat Caddesi

Sahne 2 / Zincirli Köşk Sokak Girişi Bağdat Caddesi

Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu

Çocuk Sanat Merkezi Ritmin Yıldızları Grubu

Dans Gösterileri

Cumhuriyet Bandosu

DJ Performans

29 Ekim 2019 Salı 19.00

Cumhuriyet Yürüyüşü

Düzenleyen: Kadıköylüler

Başlangıç: Bağdat Cad. Suadiye Işıklar

Bitiş: Bağdat Cad. Caddebostan İskele Sokak

30 Ekim 2019 Çarşamba 17.00

Cumhuriyet Haftası Etkinliği

Düzenleyen: ADD Kadıköy Şubesi

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

30 Ekim 2019 Çarşamba 20.00

Cumhuriyet Konseri

Düzenleyen: Moda’nın Renkleri Müzik Kulübü

Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

31 Ekim 2019 Perşembe 18.00

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” Konseri

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllü Evi TSM Korosu

Şef: Şule Mantık

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

01 Kasım 2019 Cuma 13.30

Atatürk ve Eğitim Reformları

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

Konusmacı: Fikret Semin

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi