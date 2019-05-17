ÇOGEM’de kalan çocuklar nerede?

İstismar ve cinsel saldırı vakası sonrasında kapatılan Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi oldu. İddialara rağmen yurtta kalan çocukların akıbetiyle ilgili hala açıklama yok!

18 yaşından küçük kimsesiz mültecilerin kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), 2018’in sonunda kapatıldı. Yurdun kapatılma sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Yeldeğirmeni’nde bulunan yurttaki görevliler, 30 Temmuz’da Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne başvurarak, mahallede bulunan bakkalın, kendi himaye ve korumaları altında bulunan yabancı uyruklu R.U.’ya (15) cinsel istismarda, A.H.’ye (14) ise cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikâyette bulundu. Polis, mahalle bakkalı R.Y.Ö.’yü (58) gözaltına aldı, bakkal tutuklu yargılanıyor.

ÇOGEM yurdunda çalışan bir görevli şubat ayında gazetemize yaptığı açıklamada, çocukların bir kısmının nakil sırasında kaçtığını belirtmişti. Bazı çocukların ise bir süre Kadıköy yakınlarındaki nezarethanelerde kaldığı ve bir kısmının da kalmaya devam ettiği iddia edilmişti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden iddialar hakkında hala bir açıklama yapılmadı. “Bilgi Edinme Hakkı” çerçevesinde CİMER’e sorduğumuz sorular da 3 ay geçmesine rağmen cevaplanmadı.

“İBADET”Lİ SAVUNMA

DHA’nın haberine göre Anadolu Adliyesi’nde Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade veren R.Y.Ö., kendini “Orada oturan sakinler ile esnaf arasında sıkıntılar ve husumet var. Esnaftan taraf olduğum için bana iftira atıp, komplo kurdular. Ben ibadetli bir insanım. Erkeklere karşı cinsel eğilimim yoktur.” sözleriyle savundu. R.Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“YARGILAMASI DEVAM EDİYOR”

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı bakkal hakkında, ‘çocukların cinsel istismarı’ suçundan ve her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 14 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, R.Y.Ö.’nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

SOSYAL HİZMET MERKEZİ OLDU

Yaşanan olayın ardından Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi, apar topar boşaltılarak Ocak 2019 itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından Sosyal Hizmet Merkezi olarak, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin hizmetine açıldı.