Çocuklardan sergi: ‘Aynı Göğün Düşleri’

Soma ve Aladağ’da Sosyal Haklar Derneği’nin düzenlediği yaz okullarında çocukların ürettiği çizimler Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergileniyor. 10 Ocak’ta başlayan sergi 17 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sosyal Haklar Derneği (SHD), Soma maden faciası ve Aladağ’daki yurt yangını hakkında hem davaları takip ediyor hem de bu ilçelerdeki etkinliklerine devam ediyor. Her yıl yaz aylarında Soma ve Aladağ’daki çocuklarla yaz okulu yapan gönüllüleri, bu yıl çocukların çizimlerini İstanbullularla buluşturuyor.

‘Aynı Göğün Düşleri’ adı verilen sergi, 17 Ocak 2019 tarihine kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde İstanbulluların beğenisine sunulacak. Bu çizimlerden oluşturulan 2019 ajandası da dayanışma amacıyla satılıyor ve ajandanın gelirleri yaz okulları için dayanışma fonuna aktarılacak. Yine sergide yer alan çizimler de bağışçılara hediye edilebilecek. Aynı Göğün Altında 2019 ajandalarına da sergi alanından ve Sosyal Haklar Derneği’nden ulaşabilirsiniz.

SHD gönüllüsü Hüseyin Çakan, yaz okulu ve sergi fikrini şöyle anlattı: “Oradaki çocukların yaşamlarına dokunabilmek için yaz okullarını organize ettik. Yaz okullarında çocukların ürettiği şeyleri, çocukların hayal dünyasını da yansıtması için İstanbul’da kullanıyoruz. Ben bu sene Soma’da 2 hafta gönüllü olarak yer aldım. Bu benim ilk deneyimimdi. İlk kez sosyal medyada görmüştüm bu kampanyayı ve gittiğimde ne yapacağımı dahi bilmiyordum. Çocukların özgürce dolaşabileceği, sınırları olmayan, kendi istediklerini yapabilecekleri bir alanın yaratıldığını gördüm.”

“Çok şey değişti”

Yaz okullarının başladığı zamandan bugüne çok şeyin değiştiğini belirten Çakan, şöyle devam etti: “Travma bölgesinden yani Soma ve Aladağ’dan katılan arkadaşlarımız da oldu. Onlardan 4 senelik süreci dinledik, neler değiştiğini daha yakından görmüş olduk. Çocukların o dönemdeki halleriyle bugün arasında büyük farklar var. SHD’nin yaptığı yaz okulları da o çocukların hikayelerinin, yeni insanlar tarafından bilinmesine vesile oldu.”

Çakan’ın aktardığına göre SHD, sergiyi daha fazla yere taşımak istiyor ancak şu anda yeri ve zamanları belli değil.