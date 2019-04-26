Çocuklara ve anne babalara müjde!

Yerel seçimler öncesi çocukların eğitimi ve anne- babaları destekleyici sosyal çalışmaların sözünü veren Şerdil Dara Odabaşı ilk icraatını hayata geçirdi. Yuva ve kreşlerde eğitim saati değişti

31 Mart yerel seçimleri öncesi yuva ve kreş saatlerinin çalışan anne babalara göre yeniden düzenleneceği sözünü veren Şerdil Dara Odabaşı bu sözünü hayata geçirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ilk icraatlarından biri hem çocukların güvende olmasını sağlayan hem de anne- babaların hayatını kolaylaştıran yuva saatleri düzenlemesi oldu. Kadıköy Belediyesine bağlı çocuk yuva ve kreşlerinde eğitim saatleri değişti. Yeni düzenlemeyle tüm çocuk yuvaları sabah 07.30’da açılacak ve akşam 19.30’a kadar hizmet verecek. Çocuk yuvası programları da yeni zaman çizelgesine göre yeniden düzenlendi.

BELEDİYE ÇOCUK YUVALARI

Kadıköy Belediyesi bünyesinde beş çocuk yuvası hem belediye çalışanlarına hem de Kadıköylülere hizmet veriyor. 3-6 yaş arası 500’e yakın çocuk yuvalardan yararlanıyor. Ayrıca Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası’nda 18 ile 36 ay arasındaki çocuklar için kreş hizmeti veriliyor.