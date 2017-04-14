Çocuklar sordu Nuhoğlu cevapladı

Anakent Okulu ve İhsan Sungu İlköğretim Okulu öğrencileri, derslerinde işledikleri “yerel yönetimler” konusunu yerinde öğrenebilmek için Kadıköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Öğrenciler Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na sorular sordu

Geçtiğimiz hafta bahçesini Kadıköylü çocuklara açan Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Öncesi çocukları bir kez daha misafir etti. Göztepe’de bulunan Özel Anakent Okulu ve İhsan Sungu İlkokulu öğrencileri 12 Nisan Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret etti. 90 ilkokul öğrencisine Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından öğrenciler, derslerinde işledikleri yerel yönetimler konusuyla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na soru sordular.

“NASIL BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ?”

Çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Nuhoğlu, sorulan tün sorulara yanıt verdi. Öğrencilerin derslerinde öğrendikleri neticesinde en çok merak ettikleri ise “Nasıl Belediye Başkanı oldunuz?” sorusu oldu. Nuhoğlu, çocukların ortak sorusuna şöyle yanıt verdi: “Belediye Başkanı her 5 yılda bir halk tarafından seçilir. Yani sizin anneleriniz babalarınız tarafından. Anne ve babanız her beş yılda bir Belediye Başkanı ve 45 kişilik Belediye Meclisini seçmek için oy kullanıyor. Ben de bu oylar ile Belediye Başkanı oldum.”

“GÖREV VE YETKİLERİNİZ NELER?”

Öğrencilerin bir diğer merak ettiği soru ise Belediye Başkanı’nın görev ve yetkilerinin neler olduğu oldu. “Belediye Başkanının görevi koordinasyonu sağlamaktır.” diyen Nuhoğlu, “Belediyemizde 3 bin 500’e yakın insan çalışıyor. 28 tane müdürlüğümüz ve Belediye Meclisimiz var. Belediye Başkanı aslında tüm bu koordinasyonun en üstündeki insan oluyor. Belediye Başkanı halkın 5 yıllık ihtiyaçlarının belirlenmesinde öncülük ediyor ve kurum içinde yapılan işlerin doğru yapılmasını takip ediyor.” cevabını verdi.

“KİMLERDEN YARDIM ALIYORSUNUZ?”

Nuhoğlu, “Belediye çalışmalarında kimlerden yardım alıyorsunuz?” sorusunu soran bir çocuğa şu şekilde cevap verdi: “Çalışmalarımızda tüm Kadıköylülerden yardım alıyoruz. Başta Belediye Meclisi ve müdürlüklerimiz olmak üzere kendi birimlerimizden, kültür merkezlerimizden, 21 mahallemizden, 21 muhtarımızdan, sivil topum örgütlerinden, sendikalardan ve derneklerin düşüncelerini alarak kolektif bir akılla çalışmalarımızı yürütüp, başarılı oluyoruz.”

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Aykurt Nuhoğlu, çocuklara kitaplar hediye etti.