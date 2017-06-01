Haftalık Bağımsız Gazete 02 Haziran 2017
Gönüllülerden
Gönülden konserler
Gönülden konserler
Kente Kadıköy'den Bak
100 yıllık tarih bu sergide
100 yıllık tarih bu sergide
Şehrin Kadıkeyfi
Devinimle gelen sorular…
Devinimle gelen sorular…
Alternatif Sesler
Tiyatroculardan 70’ler aranjmanları
Tiyatroculardan 70’ler aranjmanları

Çocuklar için toplandılar

Çocuk haklarının yerel düzeyde gerçekleşmesi için yerl yönetimlerle ortaklıklar kuran UNICEF’in ‘’Çocuk Dostu Şehirler Programı’’ kapsamında ‘’Belediyeler Arası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı’’ yapıldı.

Çocuklar için toplandılar
Gazete Kadıköy

Çocuk haklarının yerel düzeyde gerçekleşmesi için yerl yönetimlerle ortaklıklar kuran UNICEF’in ‘’Çocuk Dostu Şehirler Programı’’ kapsamında ‘’Belediyeler Arası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı’’ yapıldı. 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda İstanbul’dan Kadıköy Belediyesi de gitti. Toplantıya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 24 farklı ilden büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

2. Belediyeler Arası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı yerel yönetimlerin çocuklarla ilgili farklı öncelik alanlarında “çocuk hakları”nı projelerinin odağına aldıklarını göstermiş; sunulan proje yelpazesindeki çeşitlilik ile katılımcılara yeni perspektifler sağladı.

Yerel yönetimler tarafından kendi iyi uygulama örnekleri sunulduğu toplantıda Kadıköy Belediyesi de yenilikçi projeleri arasında yer alan “Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası”nı tanıttı. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün bu sunumunda, okul öncesi eğitimin önemi, okul öncesi okullaşma oranlarının arttırılmasına olan ihtiyaç ve belediyenin çocuk yuvaları ile okul öncesi eğitime katkısı vurgulandı. Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlıca hizmet alanları ve hizmet merkezlerinden söz edildiği sunum dahilinde Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası projesinin arka planı, projenin temel ilkeleri ve amacı anlatıldıktan sonra; projenin fiziki mekanına dair genel bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı. Sunumda son olarak, projenin çevreci tasarımı, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı, ısınma ve aydınlatmada güneş panellerinden faydalanma, eğitim araç gereçleri ve mobilyalarda doğal ürünlerin kullanımı, enerji tasarrufu ve etkin su yönetimini sağlayan özellikleri tanıtıldı.

ÇOCUK DOSTU KENTLER

Yerel yönetimlerin çocuk katılımıyla kanıt temelli politika ve program tasarımı konusunda kapasitelerinin artmasını hedefleyen UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı, doğrudan ve dolaylı olarak çocukların faydalandığı programların yeterli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların zaman içinde artırılmasını öngörüyor. Program kapsamında gençlerin çocuk hakları savunucusu olmaları için güçlendirilmeleri, ülke içinde ve dışında iyi çocuk dostu program örneklerinin yaygınlaştırılması ve belirli bölgelerde çocukların oyun hakkına erişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Etiketler; #Çocuklar için toplandılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.