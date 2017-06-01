Çocuklar için toplandılar

Çocuk haklarının yerel düzeyde gerçekleşmesi için yerl yönetimlerle ortaklıklar kuran UNICEF’in ‘’Çocuk Dostu Şehirler Programı’’ kapsamında ‘’Belediyeler Arası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı’’ yapıldı.

Çocuk haklarının yerel düzeyde gerçekleşmesi için yerl yönetimlerle ortaklıklar kuran UNICEF’in ‘’Çocuk Dostu Şehirler Programı’’ kapsamında ‘’Belediyeler Arası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı’’ yapıldı. 25-26 Mayıs tarihler inde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda İstanbul’dan Kadıköy Belediyesi de gitti. Toplantıya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 24 farklı ilden büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

2. Belediyeler Arası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı yerel yönetimlerin çocuklarla ilgili farklı öncelik alanlarında “çocuk hakları”nı projelerinin odağına aldıklarını göstermiş; sunulan proje yelpazesindeki çeşitlilik ile katılımcılara yeni perspektifler sağladı.

Yerel yönetimler tarafından kendi iyi uygulama örnekleri sunulduğu toplantıda Kadıköy Belediyesi de yenilikçi projeleri arasında yer alan “Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası”nı tanıttı. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün bu sunumunda, okul öncesi eğitimin önemi, okul öncesi okullaşma oranlarının arttırılmasına olan ihtiyaç ve belediyenin çocuk yuvaları ile okul öncesi eğitime katkısı vurgulandı. Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik başlıca hizmet alanları ve hizmet merkezlerinden söz edildiği sunum dahilinde Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası projesinin arka planı, projenin temel ilkeleri ve amacı anlatıldıktan sonra; projenin fiziki mekanına dair genel bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı. Sunumda son olarak, projenin çevreci tasarımı, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı, ısınma ve aydınlatmada güneş panellerinden faydalanma, eğitim araç gereçleri ve mobilyalarda doğal ürünlerin kullanımı, enerji tasarrufu ve etkin su yönetimini sağlayan özellikleri tanıtıldı.

ÇOCUK DOSTU KENTLER

Yerel yönetimlerin çocuk katılımıyla kanıt temelli politika ve program tasarımı konusunda kapasitelerinin artmasını hedefleyen UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı, doğrudan ve dolaylı olarak çocukların faydalandığı programların yeterli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların zaman içinde artırılmasını öngörüyor. Program kapsamında gençlerin çocuk hakları savunucusu olmaları için güçlendirilmeleri, ülke içinde ve dışında iyi çocuk dostu program örneklerinin yaygınlaştırılması ve belirli bölgelerde çocukların oyun hakkına erişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.