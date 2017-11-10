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Çocuklar Atatürk için çaldı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, ölümünün 79. yılında “Müziksiz bir hayat zaten var olamaz” diyen ulu önder Atatürk anısına konser verdi

Çocuklar Atatürk için çaldı
GazeteKadıköy

Müziksiz hayat zaten var olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.” sözleriyle müziğin insan hayatındaki önemini anlatan Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79. yılında Kadıköy çocukları tarafından müzikle anıldı. 8 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler öğretmenleriyle birlikte sahne aldı.

Ücretsiz gerçekleştirilen konserde Çocuk Sanat Merkezi Gitar Orkestrası, piyano ve keman öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Bach’dan Vivaldi’ye, Mozart’tan Henry Mancini’ye kadar geniş bir repertuarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılmış ve 9 yıldır faaliyette olan Çocuk Sanat Merkezi’nde çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bale, dans, resim, drama ve müzik derslerinde çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da müziğin ve sanatın birçok dalı ile tanışarak yeteneklerini keşfetme olanağı buluyor.

Etiketler; #müzik #atatürk #çocuk #Kadıköy Belediyesi #çocuk sanat merkezi
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