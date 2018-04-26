Çocuklar 23 Nisan’da üretti, oynadı, eğlendi

Özgürlük Parkı, 23 Nisan’da yüzlerce çocuğun katıldığı şenliğe ev sahipliği yaptı. Rekor katılımın olduğu şenlikte çocuklar meclislerini kurdu, eğlendi.

Fotoğraflar: Burcu YEŞİLBAŞ-Berkay YALAZ- Fırat FISTIK

Özgürlük Parkı, 23 Nisan’da her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce çocuğun katıldığı şenliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl rekor bir katılımın olduğu şenlikte çocuklar kendi meclislerini oluşturdu, bando ve konserleri izleme şansı buldu.

Kadıköy’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın adreslerinden biri de her yıl olduğu gibi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ydı. Sloganı “Üretelim, Oynayalım, Eğlenelim” olan şenliğe 20 bin kişi katıldı. Parkın girişlerine konulan X-ray cihazlarından geçiş sayısına göre belirlenen rakama hamile ve çocuklar dahil değil.

Özgürlük Parkı’nın her bir köşesi rengarenk görüntülere sahne oldu. Tahta bacaklı oyuncuların, jonglörlerin, tek tekerlekli bisikletlilerin yaptığı geçit töreni izleyenleri coşturdu. Alanın en ilgi çeken kısmı cansız mankenler oldu. Çocuklar cansız mankenler ve birbirinden ilginç kostümleri olan sahne sanatçıları ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirileri ile yarıştı.

ÇOCUK MECLİSİ KURULDU

Özgürlük Parkı’nda en çok ilgi çeken etkinliklerden biri de, kuklalar eşliğinde düzenlenen Çocuk Meclisi oldu. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği alanda, Tiyatro Gülgeç’in kuklaları Tarçın ve Emre söz aldı. Temsili olarak ilk kez kurulan Çocuk Meclisi’nde yer alan Tarçın ve Emre’ye Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da eşlik etti. Meclis yetkilerini bir günlüğüne çocuklara bırakan Nuhoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. O yüzden ben de bu meclisin yönetimini size devrediyorum” diyerek sahneyi Tarçın ve Emre isimli kuklalara bıraktı. Tarçın ve Emre de çocukların daha özgür hayaller kurabilmeleri, çocukların haklarını konuşabilmeleri için mecliste söz aldı.

Alanda Çocuk Hakları Atölyesi tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocukların anlayabileceği şekilde düzenlenmiş çocuk dostu versiyonu dağıtıldı. Ülkemizde de 1995 yılında yürürlüğe giren sözleşmenin yetişkinler için de önemli olduğu vurgulandı ve eğitim, eşitlik, sağlık, katılma, oyun gibi çocuk hakları hatırlatıldı.

23 NİSAN’DA 23 ATÖLYE

Kadıköy Belediyesi’nin organizatörlüğünde 23 atölye organize edildi. Çocuk Sanat Merkezi “Bir Çocuğun Otoportresi” atölyesini organize ederken aynı zamanda Artvin Ardanuçlu çocuklarla oluşturulan koro amfi tiyatroda sahne aldı ve yarım saatlik konser gerçekleştirdi. Koronun ardından Çocuk Sanat Merkezi Pop Orkestrası sahne aldı.

Bunun dışında TAK, “Kapla ile Tasarla” ve “İp Sanat Atölyesi” gibi beceriye ve sanata dayalı atölyeler gerçekleştirirken Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi “Gözler Bağlı Satranç” ve “Empati Sahnesi’ etkinlikleri ile “İşaret Dili Atölyesi” ve “Anlat Bakalım” atölyelerini; Karikatür Evi karikatür atölyesini; Toplumsal Eşitlik Birimi “Benim Haklarım” gibi atölyeleri oluşturdular. Uçurtma, Bitki Dikim, Kompost, Arkeoloji, Kukla gibi diğer atölyelerin yanı sıra çocuklar sek sek, yakan top, çuval yarışı, ip atlama gibi sokak oyunları oynadı.

EN ÇOK İLGİ BANDOYA

Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikler 17.00’de sonlanırken alanda çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden bir diğeri de kortej bandoydu. Renkli kıyafetleri ve bando takımıyla çocukları büyüleyen bandonun dışında havuz kenarındaki animasyon oyunları ve sahnedeki pantomim şovları da çocukların yoğun olarak ilgi gösterdiği diğer etkinlikler oldu.