Çocuk odaklı ilk laboratuvar

Türkiye'nin ilk Çocuk Odaklı “Sürdürülebilir Kalkınma” Laboratuvarı, Kadıköy’de çalışmalarına başladı

Tasarım Atölyesi Kadıköy ve SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı işbirliğiyle, Türkiye’nin ilk Çocuk Odaklı “Sürdürülebilir Kalkınma” Laboratuvarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan 1 gün önce çalışmalarına başladı.

Türkiye’de, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında paylaşılan ve 193 ülkenin imzacısı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle ilgili öncü çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi, 3 yıldır Kars’tan Ardahan’a, Erzincan’dan Erzurum’a, ‘küresel hedefler’i tüm Türkiye’deki çocuklara ilk kez taşıyan SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı ile, geleceğin “çevrelerinde fark yaratacak” sosyal girişimci çocuklarını bugünden yetiştiriyor.

Kadıköy’ün çevre okullarından katılan 12 öğrenci, gelecekte karşılaşacakları iklim değişikliği, yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi büyük sosyal problemleri “teknolojiyi de kullanarak” çözebilmek için 9 hafta sonu boyunca, onlar için özel olarak hazırlanmış atölyelere katılacaklar ve kendi çevrelerinde keşfetmiş oldukları bir problemi çözebilecek ürünleri aynı zamanda birer Kadıköy İklim Elçisi de olan öğretmenleri Göksel Gürsel ve Buse Gedik’le birlikte tasarlayacaklar.