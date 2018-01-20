Çocuk Kültür Merkezi açıldı!

Çocuk dostu mimari yaklaşım, çocuk bakış açısına göre planlanmış mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, çocuklar için hazırlanmış dolu dolu bir etkinlik programıyla 20 Ocak Cumartesi günü kapılarını açtı

Kadıköy Belediyesi çocuklar için hayata geçirdiği sosyal projelere bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllar pek çok kültür sanat etkinliği ve çalışmaya ev sahipliği yapan Halis Kurtça Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi tarafından yeniden tasarlandı ve Çocuk Kültür Merkezi olarak faaliyete başladı. Çocuk dostu mimari yaklaşım, çocuk bakış açısına göre planlanmış mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olarak hayata geçti. Ortak alanları, seyir koltukları, kafeterya menüleri, sergileme ekipmanları ve daha birçok detayı çocuklara göre ve çocuk dostu yaklaşımla düzenlenen etkinlik merkezinde, Kadıköylü çocukların yaşamlarına ışık tutacak içerikler yılın her günü çocuklarla buluşacak. Merdivenköy Mahallesi’nde bulunan merkezin açılışı ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve çok sayıda Kadıköylünün katılımıyla 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleşti.

“ÇOCUKLARDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR”

Açılışta ilk konuşmaları merkezin gerçek sahipleri çocuklar yaptı. Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitim gören Arın Güreler konuşmasına Çocuk Sanat Merkezi’nin yaptığı faaliyetleri anlatarak başladı. “Bizler Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri olarak büyük bir aileyiz” diyen Güreler, sözlerini “Ben bu ailenin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizi sanatla buluşturan, hayallerimizi coşturan Kadıköy Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde sürdürdü.

Melike Nur Sahar da öğrencisi olduğu Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni katılımcılara anlattı: “Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezleri çocuğa verilen hizmetin en değerli yatırım olduğu düşüncesinden yola çıkarak Kadıköy’de yaşayan çocuk ve gençlerin eğitim öğretimine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin geleceği o ülkede yaşayan çocukların göreceği eğitime bağlıdır. Eğitimi bir bütün olarak almak gerekir. İşte bu yüzden merkezlerimizde öğrencilerin kişisel, eğitsel ve sanatsal yönlerini destekleyici drama, dans, müzik, koro, gitar, keman, İngilizce, felsefe gibi birçok alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Bize bu kadar kıymetli mekânlar yarattığı için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin yaşamın her alanında çocuklarla yan yana olduğunu belirtirken, çocuk yaşların sorgulama, düşünme ve algılama kabiliyeti açısından en verimli yaşlar olduğunu söyledi. Çocukların en hızlı düşündüğü, geliştiği, sorguladıkları bu yaşlarda özellikle sanat ve sporla ilgilenmeleri gerektiğini belirten Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin bu konuyla ilgili yaptığı çalışmaları, “Kadıköy Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl açtığımız ‘Karikatür Evi’nde yaklaşık bin çocuk eğitim aldı. Bu sene iki bini hedefliyoruz. Gençlik Sanat Merkezi’ni açtık ve iki binden fazla çocuk ve gencimizin orada eğitim görmesini sağlıyoruz. Çocuk Sanat Merkezi’mizde üç binin üzerinde çocuk şuanda sanata dair eğitim alıyor. Etüt merkezlerimizden yine yüzlerce çocuğumuz faydalanıyor. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Eğer biz gelecekte hayal kuran, düşünen, sorgulayan, geleceğe pozitif bir şekilde yürüyen yeni nesiller yaratabilirsek güçlü Türkiye’yi yaratabiliriz. Onun için çocuklarımızla birlikte ileriye doğru hep birlikte yürüyeceğiz.” sözleriyle anlattı.

“KADIKÖY’DE ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI”

Nuhoğlu’ndan sonra söz alan CHP’nin çiçeği burnunda il başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçildiği günden sonraki ilk açılışını çocukları önceleyen bir merkezde yapmış olduğu için çok gururlandığını belirtti. Kadıköy’de yaşayan çocukların ve yetişkinlerin çok şanslı olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “Siz İstanbul’da nefes alabildiğiniz, haklarınızın yöneticileriniz tarafından da korunduğu, çocuklarımızın aynen karşımda olduğu gibi mutlu olduğu bir ilçede yaşıyorsunuz. Maalesef ki her yer Kadıköy kadar şanslı değil. Türkiye’de çocuklarımızın istismar edildiği, çocuklarımızın haklarının hatırlanmadığı ve mağdur edildiği bir siyaset iklimi var. Bunu değiştirmek de bizim elimizde. Kadıköy’de olduğu gibi çocuklarımızı geleceğimiz olarak gören belediyelerimizi ve buradaki yerel yönetim deneyimini aynen suya düşen bir halkanın çevreye yayılması gibi diğer ilçelere yaymalı ve aktarmalıyız.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu “Aydınlık bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için ve halkımız için bu anlamda yaptıkları çalışmalar nedeniyle başkanımızı bir kez daha kutluyorum.” sözleriyle kutlayan Kaftancıoğlu, konuşmasını çocuklara seslenerek sonlandırdı: “Sevgili çocuklar, sizler Türkiye’nin, geleceğin aydınlık yüzerisiniz. Ne zaman ki Türkiye’deki bütün çocuklar sizin kadar şanslı olur; bizler o zaman kendimizi görevimizi yapmış sayacağız ve buradaki yerlerimizi de gönül rahatlığıyla sizlere bırakacağız.”

MİNİKLERDEN BÜYÜK PERFORMANS

Konuşmaların ardından Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı konser katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

MERKEZDE NELER VAR?

155 kişilik gösteri salonu olan Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yapılacak. Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye programları da olacak. Çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve iletişimsel ihtiyaçlarına yönelik atölye programlarında usta öğretici ve yürütücüler, ilgi çekici ve yaratıcı atölyeleri çocukların duygu ve düşünce dünyasıyla buluşturacak. Çocuklarla Arkeoloji, Çocuklarla Felsefe, Çocuk Bilim İşliği, Çocuk Draması, Renklerle Yaşamak, Evrim Atölyesi, Kil ve Seramik Heykel, Çocuklarla Astronomi ve Uzay İşliği, Sevgili Matematik, Kendi Filmini Yap, Robotik Atölyesi kültür merkezinde yıl boyunca yapılacak atölyelerden birkaçı.

HKÇKM içerisinde yer alana sergileme alanlarında ise çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak sergiler, çocuk dostu sergileme ekipmanlarıyla yapılacak. Atölyelerde ortaya konan içeriklerin de yer bulacağı sergi programları, çocukların erken yaşlarda sergi kültürü ile tanışmasını amaçlıyor.

SÖMESTRDA DOLU DOLU PROGRAM

Merkez tarafından hazırlanan program ile sömestr tatilinin ilk haftasında çocuklar, atölye, tiyatro gösterimi, film gösterimi gibi pek çok etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek. Program ise şöyle: