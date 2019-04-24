“Çocuk kalalım ki Türkiye daha aydınlık olsun”

Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Özgürlük Parkı’nda gerçekleşen şenlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Ne olursunuz çocuk kalın. Dünün çocuklarıydık, bugünün büyükleriyiz. Ama çocuk kalalım ki dünya daha güzel olsun, Türkiye daha aydınlık olsun” dedi

Kadıköy Belediyesi’nin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla düzenlediği kutlamaların merkezi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ydı. 23 Nisan Salı günü Özgürlük Parkı, konserlerden atölyelere, pantomim sanatçılarından, spor etkinliklerine kadar her yaştan çocuğun ilgisini çeken rengârenk bir programa ev sahipliği yaptı. Tahta bacaklı oyuncuların, jonglörlerin bando eşliğinde yaptığı geçit töreni ilgiyle izlendi. Çocuklar cansız mankenler ve birbirinden ilginç kostümleri olan sahne sanatçıları ile fotoğraf çektirmek için birbirileri ile yarıştı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi(ÇSM) tarafından hazırlanan Ritmin Yıldızları konseri ile başlayan şenlikte, performans sanatçıları 4-5 metre yükseklikten ip ve çemberler ile akrobatik hareketler sundu.

“TEK ADAMLIĞA HAYIR DİYORUZ”

Çocukların şen kahkahalarının yükseldiği parktaki şenliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası’nın Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da vereceği konser için amfi tiyatroyu dolduran Kadıköylülere seslenen Başkan Odabaşı, şunları söyledi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün hem çocukların bayramı hem de ulusal egemenlik bayramı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, meclisi açarken ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demişti. O gün ‘tek adamlığa, monarşiye ve padişahlığa hayır’ demişti. Bugün de ‘tek adamlığa, monarşiye ve padişahlığa hayır’ diyoruz. O gün dünyanın en zor anında millet egemenliği diyen büyük önder, bugün ışığımız, liderimiz ve önderimiz. O gün ne dediyse bugün de aynı şey geçerli. O gün Anadolu’dan Trakya’ya yokluktan var edilen bir ülkede yaşıyoruz. O gün milletin bayramını büyük önder dünya çocuklarına armağan etti. Bu da bir mesajdı. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’un ilk işaretiydi.”

“NE OLURSUNUZ ÇOCUK KALIN”

Başkan Şerdil Dara Odabaşı, yerel seçim öncesi verdiği sözleri de hatırlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birinci sözüm, kreşlerimizde artık çalışma saatleri 7.30 ile 19.30’dur. İkinci sözüm, Özgürlük Parkı’nda bir Atatürk heykeli yapılmasıydı, 30 Ağustos’a yetiştireceğiz. Üçüncüsü de, bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını Kadıköy’de, Kadıköylüye yakışır bir şekilde kutlayacağız.” “Ne olursunuz çocuk kalın.” diyen Başkan Odabaşı, “Dünün çocuklarıydık, bugünün büyükleriyiz. Ama çocuk kalalım ki dünya daha güzel olsun, Türkiye daha aydınlık olsun. Çocukluğumuzu kaybetmeyelim ve bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağını unutmayalım.” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuşmasının ardından Çocuk Sanat Merkezi (ÇSM) Orkestrası’na eşlik eden ÇSM Çoksesli Çocuk Korosu ve Estryikas d’Estambol Sefarad Çocuk Korosu’nun konserini dinledi.

“İSTEKLERİ BOYNUMUN BORCUDUR”

Özgürlük Parkı’na meclis mobilyaları ve kürsüsü kurularak temsili olarak Çocuk Meclisi kuruldu. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca eğitim alan öğrenciler çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz aldı. Alanda ayrıca çocukların haklarını öğrenebilmeleri için Çocuk Hakları Bildirisi dağıtıldı. Meclis sıralarında yer alan isimlerden birisi de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı oldu. Şenlik boyunca Odabaşı’na eşi Rojvan Odabaşı ile çocukları Rona ve Asmin de eşlik etti.

Çocukların kürsüsünden şarkı ile şiir okuduğu ve haklarını yüksek sesle dile getirdiği mecliste Belediye Başkanı Şerdil Dara Obaşı’na da söz verildi. Odabaşı mecliste şöyle konuştu; “Keşke bütün meclisler bu meclis gibi olsa. Hak, hukuk, adalet ve saygı çerçevesinde insanlığın yararına olan konular konuşulsa ve herkes hakkını arasa. Hem bir baba olarak hem abileri olarak hem de belediye başkanı olarak çocuk haklarını onların lehine kullanacağıma söz veriyorum. Onların istekleri benim boynumun borcudur. Daha çevreci, adil ve hakkaniyetli bir yönetimle belediye başkanı olmaya çalışacağım. Beş yıl boyunca çocuklara hizmet etmek bir onurdur.”

PARKIN HER KÖŞESİ RENGÂRENKTİ

Özgürlük Parkı’nın her köşesi hayatın her alanına yönelik atölyelerle donatıldı. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin hazırladığı ‘Benim haklarım atölyesi’, Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin hazırladığı ‘Gözler bağlı satranç’, ‘Empati sahnesi’, ‘İşaret dili atölyesi’ gibi etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) tarafından hazırlanan ‘Eşini bul’, ‘Afet çantanı hazırla’ eğitimleri verildi. Öte yandan sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen çocuklar için ise karikatür, origami, resim atölyeleri gün boyunca çocukları ağırladı.

KÜÇÜK BİLİM İNSANLARI YETİŞİYOR

Şenlik kapsamında katılımcıların kendi aerodinamik tasarımlarını yaptıkları, roket teknolojisi ile tanıştıkları roket bilim atölyesi, inşa edilen ya da tasarlanan şeylerin nasıl çalıştıklarını görmek için steam bilim atölyesi, bitki ve sebzelerden elektrik elde etmeyi öğreten vejetaryen elektrik bilim atölyesi, böceklerin incelenerek basit bir elektrik devresi kurularak yapılan pil böcek bilim atölyesi gibi bilime meraklı çocukların ilgisini çeken atölyeler de düzenlendi. Ayrıca alanda yapılan arkeolojik kazı çalışması ile çocuklara arkeoloji, hiyeroglif yazı ve kilden üretim süreçleri gösterildi.

SOKAK OYUNLARI

Atölyelerin yanı sıra eski kuşakların özlemle andığı çocuk oyunları da şenlik alanındaydı.

Çocuklar sek sek, yakan top – istop, çuval yarışı, dokuz taş, ip atlama, ip çekme gibi oyunlar oynadı.

İşte çocukların gün boyu doyasıya eğlendiği günün kısa bir videosu