“Çocuk istismarını olmadan önle”

Çocuk istismarını protesto etmek için Kadıköy'de biraraya gelen kadınlar "Tacizin, tecavüzün, çocuk istismarının olmadan önlenmesi için daha kaç çocuğun bunu yaşaması gerek?" diye sordu

Kadınlar Birlikte Güçlü adlı kadın platformunun çağrısıyla biraraya gelen kadınlar, geçtiğimiz hafta Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasını protesto etti. Eminönü İskelesinin önünde buluşan kadınlar “ Kadınlar birlikte güçlü”, “Tecavüzü aklama, suça ortak olma” sloganlarını atarak, çevredeki kadınların da protesto eylemine katılmalarını sağladılar.

Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar, taleplerini okudukları basın açıklamasıyla duyurdular. Taciz ve tecavüzün münferit olmadığının ifade edildiği basın açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

“İSTİSMARI AKLAMAYACAĞIZ”

“Kanarya mahallesinde 5 yaşında bir çocuğa tecavüz edilmesiyle günlerdir çocuk istismarı yeniden gündemde. Her yerde isyanımız yükseliyor! Ama biz, ne yazık ki, çok iyi biliyoruz: Bu münferit değil, erkek şiddeti; hatta münferit değil, adeta devlet politikası! Adeta devlet politikası diyoruz çünkü: 3 yıl önce bu ülkede “tecavüzü aklama yasası” geçirilmeye çalışıldı. Kadınların isyanıyla geri çektirildi. Çocukları istismar edenlerin evlilik yoluyla aklanmasının önerilmesi bile istismarı meşrulaştırır dediğimizde bunu demek istemiştik. 15 yaş altında ‘rıza’yı tartıştırmayın dediğimizde tam da bunu önlemeye çalışmıştık. Geçtiğimiz aylarda yine seçim öncesi bu konuyu önümüze getirdiklerinde yine sokaklardaydık, istismarı aklatmayacağız dedik!”

“Çocuk hamileliklerinin etkin soruşturulmaması, çoğunlukla istismarı açığa çıkaran rehber öğretmenlerin kısıtlanması, cezasızlığı artırma çabası, fail yerine taciz/cinsel saldırı mağdurunu suçlamaya yönelik yaklaşımlar şiddeti hayatlarımıza egemen kılıyor. Tacizin, tecavüzün, çocuk istismarının olmadan önlenmesi için daha kaç çocuğun bunu yaşaması, kaç kadına ‘sen tahrik etmişsindir’ imasında bulunulması gerek? Ama biz kadınlar susmayacağız, onlar utanacaklar.”

Kadınlar, geçtiğimiz hafta İBB Meclisi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasının engellenmesini de protesto etti. CHP’li üyeler komisyonun kurulmasını önermiş ancak AKP ve MHP’li üyelerin reddetmesi üzerine komisyon oluşturulamamıştı.