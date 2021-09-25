Kadıköy merkezli Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği, (KALBEN) Türkiye’de koruyucu ailelik ve evlat edinme modelini yaygınlaştırmayı amaçlıyor

Koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda ne kadar bilgilisiniz? Kadıköy merkezli Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) 2016 yılında Türkiye’de koruyucu aileliği ve evlat edinmeyi yaygınlaştırmak, bu konudaki farkındalığı artırmak için kuruldu. Derneğin kurucusu Pelin Çalışkanoğlu Ekşi de Türkiye’de koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan ilk gençlerden. Koruyucu aileliğin çok önemli olduğunu söyleyen Çalışkanoğlu Ekşi, “Kendi yaşam öykümde koruyucu ailenin beni ne kadar avantajlı bir pozisyona getirdiğini fark ettikten sonra, benimle eşit şansa erişemeyen diğer çocukların da hakkı olduğuna inandım ve Kalben ile yolculuğum başladı.” diyor.

Öncesinde yurt ve yuvalarda gönüllülük yaptığını söyleyen Ekşi, daha sonrasında kurum bakımında kalan çocuklara destek mekanizmaları geliştirerek çocukların daha kaliteli yaşamalarını sağlamak için Kalben Derneği’ni kurdu.

Eğer çocuk biyolojik ailesinin yanında yaşayamıyorsa ebeveyn sevgisini tadabileceği bireyler tarafından yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Ekşi şöyle anlatıyor: “Çocuğun asıl ihtiyacı, öz şefkat ve sevgi aslında. Hal böyle olunca kurum bakımında fiziksel koşullar ne kadar iyi olursa olsun, çocuğun bireysel olarak ebeveyn sevgisine ihtiyacı var. Yapılan araştırmaları incelediğimizde ebeveyn sevgisinden mahrum kalan çocukların hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerinin büyük ölçüde eksik kaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir çocuk için ebeveyn sevgisi çok kıymetli. Eğer çocuklarımız biyolojik aileleri ile yaşama şansına erişemiyorsa alternatif iki yol var. Birincisi evlat edinmek; evlat edinme olmuyorsa koruyucu ailelik. Kendi yaşam yolculukları için çok kıymetli onlara bir yol arkadaşı.”

TABULAR YIKILIYOR

Koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda çeşitli tabuların olduğunu ancak bu tabuların gün geçtikçe yıkıldığını söyleyen Ekşi, “İnsanların koruyucu aileye ve evlat edinmeye yaklaşım biçimleri de pozitif anlamda bir dönüşüme uğradı. Sanıyorum bunda, bu sistemden faydalanan gençlerin de ortada olması, onların başarılı bir yaşam sürmesi, iyi örneklerin artıyor olması toplumdaki o algıyı bir nebze de olsa kırıyor.” diyor.

Yola çıkarken ilk amaçlarının koruyucu aile ve evlat edinme modelini yaygınlaştırmak ve bütün çocukların aile evinde yaşamasını sağlamak olduğunu belirten Ekşi, bunun için seminerler, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlediklerini söylüyor. Ekşi, koruyucu aile hizmetinden faydalanamayan çocuklar için de sanat ve spor alanında destek mekanizmaları geliştirdiklerini aktarıyor.

“ÇOCUK YETİŞİR, DÜNYA DEĞİŞİR”

Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, doğma büyüme Kadıköylü. Kadıköylülerin çok özverili olduğunu söyleyen Ekşi, “Kadıköy çok çağdaş bir yerleşim birimi. Gururla, iftiharla Kadıköylüyüm diyebiliyorum. Kadıköylülerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.” diyor. Derneğin merkezi de Kalamış’ta bulunuyor.

“Bir çocuk yetişir, tüm dünya değişir” diyen Ekşi sözünü şöyle sonlandırıyor: “Dışarıdan bakıldığında sadece bir çocuğa dokunmuş gibi gözüksek de aslında o çocuğun çocuğuna, torununa, ondan sonra gelecek tüm nesle dokunuyoruz. ‘Ben ne yapabilirim ki? Bir çocuğa dokunmak hayatta neyi değiştirebilir ki?’ demeden, onların hayatlarına özenle dokunabilirsek tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz. Bizi okuyan, dinleyen herkesi de bu çağrımız ile birlikte Kalben’e davet ediyoruz.”