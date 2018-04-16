CHP’den OHAL’e karşı eşzamanlı eylem

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL)’in yedinci kez uzatılmasını protesto etmek için yurt genelinde eşzamanlı olarak oturma eylemi yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Hal (OHAL)’in yedinci kez uzatılmasını protesto etmek için yurt genelinde eşzamanlı olarak oturma eylemi yaptı. İstanbul’daki eylemin merkezi Taksim Meydanı oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylemde CHP’lilerin Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmasına izin verilmedi.

Bunun üzerine aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekillerinin de olduğu grup Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile sendikaların da destek verdiği eyleme Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri de katıldı. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Kadıköy CHP İlçe teşkilatının katıldığı eylemde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da hazır bulundu.

KAFTANCIOĞLU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI

Basın açıklaması yapan Canan Kaftancıoğlu, “Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Grup basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi’nde 1 saat süren oturma eylemi yaptı.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Eylem nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çatılarda keskin nişancıların yer aldığı eylemde, Cumhuriyet anıtı ve çevresi erken saatlerden itibaren bariyerle kapattı. OHAL değil demokrasi istiyoruz’ sloganı ile gerçekleşen eylem “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile son buldu.