CHP’den elektrik ve doğalgaz zamları protestosu

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto etti. Açıklamaya CHP genel başkan yardımcıları Oğuzhan Adıgüzel, Fethi Açıkel ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı

Khalkedon Meydanı’nda gerçekleşen açıklama öncesi partililer esnafa zamlarla ilgili afişler dağıttı.

ISPARTA ÖRNEĞİ…

Açıklamayı okuyan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “Sınıf ve sosyal kimlik ayırmaksızın tüm vatandaşlarımızın ağır bir buhran altında ezildiği 2022 kışından geçiyoruz” derken Isparta’da donarak hayatını kaybeden Ramazan Nazlı’yı örnek gösterdi: “Bu kış gelecekte, Isparta’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ramazan Nazlı amcamızın ölüm belgesinde yer alan, ölüm nedeni teşhisiyle anılacak. 'Birden fazla vücut bölgesinin donması ve tanımlanmamış donma.’ AKP zihniyetinin vatandaşımıza layık gördüğü son ne yazık ki işte budur. AKP’nin ana uygulayıcısı olduğu İslamcılık soslu, neoliberal politik akıl, siyasi tercih Ramazan amcamızın hayatının bu şekilde sonlanmasının sebebidir. Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

“TENCERELER BOŞ”

“Bu, AKP’nin kurguladığı, kurduğu ve yürüttüğü rant sisteminin olağan sonucudur” diyen Narin, şöyle devam etti: “Bugün ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde tüm sosyal kimliklerden yurttaşımız otorite altında ezilmiş yoksullaştırılmış, yoksunlaştırılmış bir ızdırapla sınanıyor. Olağanüstü bir reel enflasyon ile karşı karşıyayız. Sadece gıda enflasyonunda OECD ortalaması yüzde 6 iken Türkiye’de hemde TÜİK gibi tüm güvenilirliğini Saray rejimine peşkeş çekmiş bir kurumun rakamlarına göre, yüzde 43.8 yani yüzde 44. Bugün pazarda; 1 adet salatalık, 5 lira, 1 adet domates, 2 lira, 1 adet patlıcan, 5 lira 1 adet biber, 2 lira. Saray mutfağından, baştaki şahsın haberi yoktur ama durum bu. Tencereler boş. İnsanlar, özellikle çocuklar yetersiz beslenmeden kaynaklı gelişim problemleri ile karşı karşıya.”

Narin, vatandaşların elektrik, gaz, iletişim faturalarının bin liranın altına inmediğini belirtirken “Benzine yüzde 110, mazota yüzde 132 zam yapılmıştır. Bu zamların tüketiciye etkisi insanların aç karnına karanlık ve soğuk odalarında yataklarına girmelerinin sebebidir. Yani sebep AKP’nin Saray rejimidir. Günlerdir esnafımızla yan yanayız. Her fırsatta pandemi koşullarıyla iyice ağırlaşan yılbaşı gecesi yapılan zamlarla, işten çıkarmalar, intiharlar, ağır bir depresyon hali ile ayakta kalmaya, tutunmaya çalışıyorlar” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Esnaflarımızın tamamı, yaptıkları zamlardan ötürü utandıklarını ancak başka çareleri de olmadığını ifade ediyor” diyen Narin, “Peki memleketi bu hale getiren Saraydakiler utanıyor mu? Hayır. Aylardır, defalarca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kış fonu konusunda uyarıyor. Yetkililere sesleniyor, kara kış fonunun kurulmasını sosyal adaleti tesis etmek amacıyla sosyal devletin işleyişini sağlamak için yetkililere sesleniyor. Halkın gerçek gündeminden kopuk Saray rejimi bizlere kulağımızda çınlayan şu atasözünü tekrar tekrar hatırlatıyor, ‘Tok, açın halinden ne anlar?” diye konuştu.

Narin, son olarak acilen erken seçim yapılması gerektiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel de konuşma yaptı.

Fethi Açıkel şunları söyledi: Türkiye, tarihinde görmediği bir yoksullaşma, tarihinde görmediği bir açlık tehlikesi, en temel barınma hakkını ihlal eden, evini ısıtamama dönemine girdi. Çocuklar hak ettikleri gıdayı alamıyorlar, emekliler yoksullaşıyor, maaşları hiçbir şeye yetmiyor. Türkiye, tarihinde görmediği kadar genç, çocuk, çalışan, emekli yoksulluğuyla karşı karşıya. Bu sistem ülkenin tüm varlıklarını geçtiğimiz 20 yıl içinde özelleştirdi. Elektrik pahalılandı. Seka fabrikaları özelleştirildi, kağıt pahalılandı. Şeker fabrikaları özelleştirildi, şeker pahalandı. Türkiye, yeniden kamucu, sosyal devletle kalkınmayla birlikte yoksul halkın sorunlarını çözecek bir döneme girmek zorunda. CHP kadroları olarak bu kara düzene, merdiven altı kapitalizme dur diyeceğimiz günler yaklaşıyor. Faturaların bize yüklediği yükü unutmadan saraydakilere, milletin emeğini çalan beşli çetelere gereken cevabı vereceğiz.

"ZAMLARI GERİ ÇEKİN"

Açıkel'in ardından konuşan Onursal Adıgüzel de, "Kara kışın tam ortasında vatandaş elektriksiz, doğalgazsız bırakılmıştır. Hayat pahalılığı her alanda kendini gösteriyor. Manava, kasaba, markete gidiyoruz. Ateş pahası her şey. Zamlar yağmur gibi yağıyor ama bunlar sonuç. Asıl sebep bugün Türkiye’yi yöneten Saray iktidarı, tek adam rejimidir. Türkiye’de 19 yılda sadece ben diyerek, çevresini önceleyerek yönetim anlayışını benimseyenler bugün vatandaşı açlıkla, yoksullukla baş başa bırakmıştır. Gençleri işsizlikle başbaşa bırakmıştır. Yapılacak çok şey var sadece 350 liralık faturada KDV indirimine gidilse her aileye 50 liralık avantaj sağlanacak. Bizler CHP olarak bugün buradan hep birlikte haykırıyoruz, zamları geri çekin, bu zulme son verin diyoruz. Çok güzel bir pankart buldum, diyor ki Erdoğan’ın ustalık eseri, bir adet domatesin 5 lira olduğu Türkiye, Erdoğan’ın ustalık dönemine denk gelmiştir.