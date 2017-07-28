Haftalık Bağımsız Gazete 28 Temmuz 2017
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CHP Kadın Kollarından Başkanı ziyaret

CHP Kadın Kollarından Başkanı ziyaret
GazeteKadıköy

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Chp İstabul İl Kadın Kolu Sekreteri, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nilüfer Taşdelen, Kadıköy Kadın Kolları Başkanı Canan Mürtezaoğlu ve Chp Kadın Kolları MYK üyesi Nezahat Karslı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti.                       

Nuhoglu, Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki heyete belediyenin kadınlara ilişkin politikaları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmede yerel yönetimlerde toplumsal eşitlik politikaları konuşuldu.

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